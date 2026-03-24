Готовлю этот пирог, когда лень возиться с тестом: съедают сразу и просят ещё

Вместо теста использую для пирога лаваш.

Этот пирог из лаваша получается удивительно нежным и сочным. Лёгкая яичная заливка пропитывает овощи, а тонкие слои лаваша запекаются до золотистой корочки. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты

лаваш тонкий — 1 шт., брокколи — 150-200 г, цветная капуста — 150-200 г, кабачок — 100 г, морковь — 100 г, лук — 1 шт., помидоры черри — 50 г, укроп — по вкусу, яйца — 4-5 шт., греческий йогурт — 100 г, сыр — 80 г, соль — по вкусу, специи — по вкусу, сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление

Сначала я разбираю брокколи и цветную капусту на соцветия и бланширую их в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты, чтобы они стали мягче, но сохранили форму. Кабачок и морковь натираю на крупной тёрке, лук мелко нарезаю, помидоры черри разрезаю пополам.

На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до золотистого цвета. Добавляю морковь, готовлю пару минут, затем кладу кабачок и капусту. Всё вместе тушу около 10 минут, в конце солю и добавляю специи. Даю овощам немного остыть.

В отдельной миске смешиваю яйца с греческим йогуртом, добавляю соль, специи, сушёный чеснок и укроп. Обрезки лаваша измельчаю и вмешиваю в заливку — так пирог лучше держит форму.

Сыр натираю и делю на две части. Одну часть выкладываю на дно лаваша — этот слой защищает основу от влаги и делает её хрустящей.

Форму застилаю пергаментом, укладываю лаваш с заходом на бортики. На дно распределяю сыр, затем выкладываю овощи и заливаю яичной смесью.

Сверху раскладываю черри, посыпаю оставшимся сыром. Края лаваша подрезаю и раскладываю сверху — при запекании они красиво подрумяниваются.

Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут до румяной корочки.

После выключения духовки накрываю форму пергаментом и полотенцем и оставляю ещё на 20 минут — так заливка стабилизируется, и пирог легко режется.

Примерное время приготовления: 1 час

