Закупаюсь тоннами баклажанов, чтобы готовить снова и снова этот салат: такой вкусноты вы еще не пробовали
Закупаюсь тоннами баклажанов, чтобы готовить снова и снова этот салат: такой вкусноты вы еще не пробовали

Опубликовано: 24 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Этот салат подходит и к ужину, и на праздничный стол.

Салат получается невероятно насыщенным и ароматным. Рецептом блюда поделилась автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты

баклажаны — 2 кг, острый перец — 1 шт., чеснок — 2 головки, лук — 2 шт., кинза — 1 пучок, укроп — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, вода — 2 л, уксус 9% — 200 мл, соль — 50 г.

Приготовление

Сначала я нарезаю баклажаны крупными кубиками примерно по 2 см. Если они молодые, кожуру не снимаю — она добавляет текстуру. Более зрелые лучше очистить.

В кастрюле довожу до кипения воду, добавляю соль и уксус. В этот маринад порциями отправляю баклажаны и варю 7-8 минут, аккуратно помешивая. Они должны стать мягче и слегка прозрачными, но не разваливаться.

Откидываю баклажаны на дуршлаг и даю полностью стечь жидкости — это важно, чтобы закуска не получилась водянистой.

Пока они остывают, мелко нарезаю лук, чеснок (именно ножом, так аромат ярче), острый перец без семян и всю зелень.

Перекладываю баклажаны в большую миску, добавляю лук, чеснок, перец и зелень. Вливаю растительное масло и тщательно перемешиваю — оно связывает вкус и помогает сохранить закуску дольше.

Оставляю всё на 1 час в прохладном месте — за это время вкус раскрывается.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить хрустящие баклажаны в аэрогриле.

Автор:
Александр Асташкин
