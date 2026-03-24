Вопросы о Петербурге / Есть ли метро на Васильевском острове Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Есть ли метро на Васильевском острове Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 24 марта 2026 14:20
 Проверено редакцией
станция, метро
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Четыре действующие станции расположены на старой части Василььевского острова, на намывных территориях (западная часть острова) метро пока нет. 

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге есть четыре станции метро, которые обслуживают разные линии метрополитена.

Действующие станции

«Василеостровская» (Невско-Василеостровская линия, зелёная ветка). Одна из трёх станций, расположенных на Васильевском острове. Открыта 3 ноября 1967 года в составе первого участка линии «Василеостровская» — Площадь Александра Невского». Находится на углу Среднего проспекта и 7-й линии.

Интересный факт: долгое время это была единственная станция метро на Васильевском острове, отсюда и её название. До 2018 года часть платформы была занята служебными помещениями, из-за чего первые две двери в первом вагоне в сторону «Приморской» и последние две двери в последнем вагоне в сторону «Гостиного Двора» были заблокированы.

«Приморская» (также Невско-Василеостровская линия). Расположена в западной части острова, рядом с морским фасадом. Открыта в 1979 году. До 2018 года была самой западной станцией метро в России.

«Спортивная» (Фрунзенско-Приморская линия, фиолетовая ветка). Расположена в западной части острова, рядом с парком 300-летия. От станции можно быстро добраться в центр города — всего 3 остановки до Невского проспекта.

«Горный институт» (Московско-Петроградская линия, синяя ветка). Открыта в декабре 2024 года. Расположена в южной части острова, на Большом проспекте. Оформление станции посвящено горнодобывающей промышленности.

Перспективы развития

В планах на будущее — строительство ещё двух станций на Васильевском острове:

  • «Гавань» (Лахтинско-Правобережная линия, оранжевая ветка). Запланирована к открытию не ранее 2030 года. Будет расположена на Шкиперском протоке, между станциями «Морской фасад» и «Горный институт». Это станция глубокого заложения колонного типа с четырьмя эскалаторами.
  • «Морской фасад» (также Лахтинско-Правобережная линия). Ориентировочный срок открытия — 2030–2032 годы. Станет первой станцией на намывных территориях Васильевского острова. Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, оформленными в морской тематике. Один из выходов построят рядом с пассажирским портом.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью