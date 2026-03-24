Есть ли метро на Васильевском острове Санкт-Петербурга?

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге есть четыре станции метро, которые обслуживают разные линии метрополитена.
Действующие станции
«Василеостровская» (Невско-Василеостровская линия, зелёная ветка). Одна из трёх станций, расположенных на Васильевском острове. Открыта 3 ноября 1967 года в составе первого участка линии «Василеостровская» — Площадь Александра Невского». Находится на углу Среднего проспекта и 7-й линии.
Интересный факт: долгое время это была единственная станция метро на Васильевском острове, отсюда и её название. До 2018 года часть платформы была занята служебными помещениями, из-за чего первые две двери в первом вагоне в сторону «Приморской» и последние две двери в последнем вагоне в сторону «Гостиного Двора» были заблокированы.
«Приморская» (также Невско-Василеостровская линия). Расположена в западной части острова, рядом с морским фасадом. Открыта в 1979 году. До 2018 года была самой западной станцией метро в России.
«Спортивная» (Фрунзенско-Приморская линия, фиолетовая ветка). Расположена в западной части острова, рядом с парком 300-летия. От станции можно быстро добраться в центр города — всего 3 остановки до Невского проспекта.
«Горный институт» (Московско-Петроградская линия, синяя ветка). Открыта в декабре 2024 года. Расположена в южной части острова, на Большом проспекте. Оформление станции посвящено горнодобывающей промышленности.
Перспективы развития
В планах на будущее — строительство ещё двух станций на Васильевском острове:
- «Гавань» (Лахтинско-Правобережная линия, оранжевая ветка). Запланирована к открытию не ранее 2030 года. Будет расположена на Шкиперском протоке, между станциями «Морской фасад» и «Горный институт». Это станция глубокого заложения колонного типа с четырьмя эскалаторами.
- «Морской фасад» (также Лахтинско-Правобережная линия). Ориентировочный срок открытия — 2030–2032 годы. Станет первой станцией на намывных территориях Васильевского острова. Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, оформленными в морской тематике. Один из выходов построят рядом с пассажирским портом.