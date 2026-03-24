Есть ли метро на Васильевском острове Санкт-Петербурга?

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге есть четыре станции метро, которые обслуживают разные линии метрополитена.

«Василеостровская» (Невско-Василеостровская линия, зелёная ветка). Одна из трёх станций, расположенных на Васильевском острове. Открыта 3 ноября 1967 года в составе первого участка линии «Василеостровская» — Площадь Александра Невского». Находится на углу Среднего проспекта и 7-й линии.

Интересный факт: долгое время это была единственная станция метро на Васильевском острове, отсюда и её название. До 2018 года часть платформы была занята служебными помещениями, из-за чего первые две двери в первом вагоне в сторону «Приморской» и последние две двери в последнем вагоне в сторону «Гостиного Двора» были заблокированы.