Розетка вываливается из стены? Вот как починить ее без ремонта — быстрый лайфхак, который работает
Розетка вываливается из стены? Вот как починить ее без ремонта — быстрый лайфхак, который работает

Опубликовано: 24 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Розетка вываливается из стены? Вот как починить ее без ремонта — быстрый лайфхак, который работает
Розетка вываливается из стены? Вот как починить ее без ремонта — быстрый лайфхак, который работает
В большинстве случаев вам не нужна помощь мастера.

Болтающаяся или выпадающая розетка — частая проблема в квартире. Выглядит неприятно и может быть небезопасно. Но в большинстве случаев всё решается быстро и без ремонта.

Почему розетка выпадает

Розетка крепится не в стену, а в подрозетник. Если он старый (особенно металлический), крепление со временем ослабевает. В таком случае лучше заменить его на современный пластиковый.

Но бывает, что подрозетник новый, а розетка всё равно держится плохо.

Простой способ фиксации

Есть быстрый лайфхак:

  • возьмите кусок линолеума
  • нарежьте небольшие полоски
  • вклейте их внутрь подрозетника

Это уменьшит диаметр, и розетка будет сидеть плотно, без люфта.

Второй способ

Можно усилить крепление «усиков»:

  • снимите розетку
  • слегка разогните фиксирующие лапки пассатижами

Они будут лучше упираться в стенки и надёжнее держать конструкцию.

Иногда достаточно просто подтянуть винты внутри розетки — и она снова будет держаться как новая.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
