Розетка вываливается из стены? Вот как починить ее без ремонта — быстрый лайфхак, который работает

Болтающаяся или выпадающая розетка — частая проблема в квартире. Выглядит неприятно и может быть небезопасно. Но в большинстве случаев всё решается быстро и без ремонта.
Почему розетка выпадает
Розетка крепится не в стену, а в подрозетник. Если он старый (особенно металлический), крепление со временем ослабевает. В таком случае лучше заменить его на современный пластиковый.
Но бывает, что подрозетник новый, а розетка всё равно держится плохо.
Простой способ фиксации
Есть быстрый лайфхак:
- возьмите кусок линолеума
- нарежьте небольшие полоски
- вклейте их внутрь подрозетника
Это уменьшит диаметр, и розетка будет сидеть плотно, без люфта.
Второй способ
Можно усилить крепление «усиков»:
- снимите розетку
- слегка разогните фиксирующие лапки пассатижами
Они будут лучше упираться в стенки и надёжнее держать конструкцию.
Иногда достаточно просто подтянуть винты внутри розетки — и она снова будет держаться как новая.
