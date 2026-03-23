Почему ваша прихожая такая неудобная: исправляем 10 промахов, которые допускают все

Маленькая прихожая — частая проблема, но именно она создаёт первое впечатление о квартире. Ошибки в оформлении делают её тесной и неудобной. Об этом рассказал автор Дзен-канала Domeo.
Нет единого стиля
Даже маленькое пространство должно сочетаться с интерьером квартиры. Светлые оттенки и простые формы работают лучше всего.
Плохая входная дверь
Дешёвая или перегруженная декором дверь сразу портит вид. Лучше сделать ставку на качество и минимализм.
Непрактичные материалы
Прихожая быстро загрязняется, поэтому отделка должна быть износостойкой и легко мыться.
Громоздкий шкаф
Большой шкаф «съедает» пространство. Иногда достаточно компактной вешалки и продуманного хранения.
Непродуманная мебель
Мебель с зазорами усложняет уборку. Встроенные решения до пола выглядят аккуратнее и практичнее.
Беспорядок с обувью
Если нет обувницы — хаос неизбежен. Организованное хранение сразу делает пространство аккуратным.
Нет места присесть
Пуфик или скамья — мелочь, которая сильно повышает комфорт, особенно для детей и взрослых.
Маленькое зеркало
Зеркало визуально расширяет пространство. Чем оно больше — тем лучше эффект.
Слабый свет
Одна лампа — ошибка. Освещение должно быть ярким и удобным, чтобы спокойно собраться перед выходом.
Нет места для мелочей
Ключи, сумки и мелкие вещи должны иметь своё место — полка или крючок решают проблему.
Главное правило: меньше хаоса — больше продуманности. Даже крошечная прихожая может быть удобной, если всё организовано правильно.
