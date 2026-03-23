Почему ваша прихожая такая неудобная: исправляем 10 промахов, которые допускают все

Вот как сделать вашу прихожую удобнее и уютнее.

Маленькая прихожая — частая проблема, но именно она создаёт первое впечатление о квартире. Ошибки в оформлении делают её тесной и неудобной. Об этом рассказал автор Дзен-канала Domeo.

Нет единого стиля

Даже маленькое пространство должно сочетаться с интерьером квартиры. Светлые оттенки и простые формы работают лучше всего.

Плохая входная дверь

Дешёвая или перегруженная декором дверь сразу портит вид. Лучше сделать ставку на качество и минимализм.

Непрактичные материалы

Прихожая быстро загрязняется, поэтому отделка должна быть износостойкой и легко мыться.

Громоздкий шкаф

Большой шкаф «съедает» пространство. Иногда достаточно компактной вешалки и продуманного хранения.

Непродуманная мебель

Мебель с зазорами усложняет уборку. Встроенные решения до пола выглядят аккуратнее и практичнее.

Беспорядок с обувью

Если нет обувницы — хаос неизбежен. Организованное хранение сразу делает пространство аккуратным.

Нет места присесть

Пуфик или скамья — мелочь, которая сильно повышает комфорт, особенно для детей и взрослых.

Маленькое зеркало

Зеркало визуально расширяет пространство. Чем оно больше — тем лучше эффект.

Слабый свет

Одна лампа — ошибка. Освещение должно быть ярким и удобным, чтобы спокойно собраться перед выходом.

Нет места для мелочей

Ключи, сумки и мелкие вещи должны иметь своё место — полка или крючок решают проблему.

Главное правило: меньше хаоса — больше продуманности. Даже крошечная прихожая может быть удобной, если всё организовано правильно.

