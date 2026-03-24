Фишинг в секретках: петербуржцев предупредили о новой схеме кражи Telegram-аккаунтов

Киберполиция предупредила о свежей афере в Telegram. Мошенники маскируются под техподдержку в секретных чатах, чтобы завладеть чужим аккаунтом. Об этом сообщили в петербургском управлении МВД России.
По информации полиции, пользователю приходит «секретное» уведомление якобы от службы поддержки Telegram о логине с незнакомого устройства. Преступники просят кликнуть по ссылке на поддельный сайт или ввести код подтверждения либо пароль.
Как уточняется в сообщении, в результате аккаунт могут украсть, получить доступ к вашим контактам и использовать его для обмана ваших знакомых.
Секретные чаты в Telegram отличаются сквозным шифрованием, доступным только участникам беседы на их устройствах, и запрещают создание скриншотов.