Ледяной или Заячий: как на самом деле назывался главный остров Петербурга

Вокруг названия острова ходит много легенд, но у историков свои предположения.

Когда речь заходит о Санкт-Петербурге, многие сразу вспоминают Петропавловскую крепость и Заячий остров — место, где начиналась история города на Неве.

Но почему этот остров называется именно Заячий? И при чем тут зайцы? Об этом ходит множество легенд, а историки предлагают свои версии.

Три забавные легенды с зайцами и Петром I

Среди жителей и гостей города очень популярны три истории, объясняющие происхождение названия Заячьего острова. Все они связаны с Петром Великим и милыми пушистыми зверьками.

Первая легенда рассказывает, что во время сильного наводнения царь плыл на лодке по Неве. Вдруг в его сапог запрыгнул маленький зайчик.

Петр I был настолько удивлен и обрадован, что решил назвать остров в честь этого неожиданного гостя.

Вторая версия проще: когда Петербург только строился, вокруг и на самом острове водилось огромное количество зайцев. Их было так много, что люди просто стали называть остров Заячим.

Третья история еще более трогательная. Однажды зайчик бежал по тропинке и неожиданно запрыгнул прямо на руки Петра Первого, пишет АиФ.

В этот момент царь как раз ругался на нерадивых плотников, но маленький зверек отвлек его и даже развеселил. С тех пор остров стал ассоциироваться с этим забавным случаем.

Эти легенды настолько полюбились горожанам, что у входа в Петропавловскую крепость стоит памятник зайцу — символ доброты и истории, которая согревает сердца.

А что говорит история?

Если отбросить сказки, то у названия Заячьего острова есть и более серьезное объяснение.

Историк Пыляев в своей книге «Старый Петербург» рассказывает, что до появления русских на этих землях здесь жили финны. И остров назывался у них Jänissaari, что в переводе с финского означает «Заячий остров».

Но есть и другая версия, которую предлагает историк Алина Отти. По ее мнению, зайцев на острове никогда не было, а название возникло из-за ошибки перевода.

На финском языке есть похожее слово Jäänisaari — «Ледяной остров». Возможно, русские просто неправильно поняли название, и оно превратилось в Заячий остров.

Почему это важно?

Название — это не просто слово. Оно хранит в себе память, историю и даже настроение эпохи.

Заячий остров — это не только место, где начинался Петербург, но и символ того, как легенды и реальность переплетаются в нашей культуре.