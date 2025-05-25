Линии Васильевского острова: почему Петр I не смог воплотить мечту о водной столице

На берегах Невы должна была появиться настоящая «северная Венеция», но все оказалось не так-то просто.

Петр I мечтал превратить Санкт-Петербург в город, который по красоте и удобству напоминал бы знаменитую Венецию или Амстердам. Особое внимание он уделял Васильевскому острову — месту, которое должно было стать настоящей северной «водной» жемчужиной. По его замыслу, остров должен был быть прорезан сетью судоходных каналов, заменяющих обычные улицы, чтобы жители могли передвигаться на лодках, а корабли — заходить прямо в город.

Вдохновение Венецией

Проект разработал итальянский архитектор Доменико Трезини, который в 1716 году предложил грандиозную планировку: остров делили на прямоугольные кварталы, между которыми должны были пройти каналы, а вдоль них — улицы, которые получили название «линий». План был вдохновлен голландскими и венецианскими образцами, где вода была не помехой, а частью городской жизни.

Почему «северная Венеция» не сложилась

Однако реальность оказалась суровее мечты. Каналы, которые начали рыть, оказались слишком узкими и мелкими для полноценного судоходства. К тому же Васильевский остров — это болотистая местность, и вода в каналах быстро застаивалась, заиливалась и превращалась в грязные лужи. Жители начали использовать эти водные пути как мусорные канавы, что усугубляло ситуацию, передает Администрация Санкт-Петербурга. К середине XVIII века стало понятно, что «водная Венеция» не получится.

Появление «линий» — улиц на месте каналов

Каналы начали засыпать, и от грандиозного проекта остались только названия улиц — «линии», которые до сих пор сохраняют нумерацию и деление на четные и нечетные стороны. На месте самого большого канала, который так и не построили, появился Большой проспект Васильевского острова — одна из главных магистралей города.

Сохранившиеся каналы и морская история острова

Тем не менее некоторые каналы, как Шкиперский, сохранились и сегодня. Он был прорыт в 1721–1722 годах и служил частью системы осушения болот и транспортной артерией для доставки материалов к верфям и портам. Вокруг него вырос целый район с морскими складами, домами моряков и даже храмом. Со временем часть канала засыпали, но сохранившийся участок стал важной исторической и культурной зоной с гранитными набережными и мостами XVIII—XIX веков.

«Линии» — живое напоминание о «северной Венеции»

Сегодня «линии» Васильевского острова — это не просто улицы, а живое напоминание о попытке создать «северную Венецию». Они рассказывают о времени, когда Петербург только рождался и стремился стать городом мечты, где вода была бы не преградой, а главным украшением и транспортной артерией.