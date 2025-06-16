Литературная мистификация: правда, что Пушкин и Дюма — один человек?

Интернет неоднократно становился источником неожиданных теорий. Одна из них гласит: Александр Сергеевич Пушкин, погибший в 1837 году на дуэли, на самом деле не умер, а уехал во Францию — и стал Александром Дюма. На первый взгляд версия кажется абсурдной, но сторонники идеи приводят целую цепочку совпадений.

Что связывает Пушкина и Дюма

Оба были почти ровесниками: Пушкин родился в 1799 году, Дюма — в 1802-м. Их отцы — военные, а в роду обоих писателей есть выходцы из Африки. У Пушкина — прадед Абрам Ганнибал, у Дюма — бабушка, родом с Гаити.

Внешне оба были смуглы, с тёмными кудрявыми волосами. При этом Пушкина в Лицее дразнили «французом», а Дюма, в свою очередь, с лёгкостью владел французским языком — как и русский поэт.

Сторонники теории указывают и на другие детали: оба слабо разбирались в точных науках, а после лицея Пушкин, по официальной версии, отправляется в южную ссылку, где, однако, ведёт довольно свободный образ жизни.

Примерно в это же время, в 1820-х, в Париже неожиданно появляется никому не известный писатель Александр Дюма.

Есть и личностные параллели. Пушкин и Дюма отличались любвеобильным нравом. В 1824 году у Пушкина был роман с Амалией Ризнич, которая родила ребёнка, умершего при загадочных обстоятельствах.

В том же году в Париже рождается сын Дюма. Его мать — белошвейка, однако Дюма быстро забирает мальчика себе и делает из него знаменитого писателя.

Почему теория строится вокруг 1837 года

Гибель Пушкина в 1837 году по-прежнему вызывает вопросы. Дуэль с Жоржем Дантесом не до конца прозрачна: нет ясности с характером ранения, не сохранилось тело, место похорон постоянно менялось, на прощании отсутствовали близкие родственники.

Некоторые конспирологи предполагают, что Дантес мог быть не убийцей, а соучастником инсценировки.

Всё это совпадает с резким взлётом популярности Дюма во Франции — как раз после 1837 года. Кроме того, существует мнение, что их почерки якобы схожи, и по результатам графологической экспертизы между ними есть сходство.

Сомнительные совпадения и реальные различия

Против теории говорит многое. Пушкин не писал ни строчки по-русски после своей предполагаемой «смерти», в то время как Дюма оставался исключительно французским писателем.

Их стиль, композиция, литературная интонация не имеют ничего общего. Физически Пушкин был невысок, Дюма же — человек крупного телосложения, выше 190 см. И наконец, следы их биографий расходятся слишком заметно, чтобы их можно было объединить.

И всё же — почему эта версия популярна

Теории о «двойниках» и «подменах» всегда находят отклик — особенно если речь идёт о загадочной смерти, громких именах и необъяснимых совпадениях. Тем более что сам Дюма был первым в мире писателем, посвятившим роман декабристам — «Учитель фехтования» вышел в 1840 году и отличался точными описаниями России.

Источник этих знаний — Огюстен Гризье, учитель фехтования в Петербурге. Однако и Пушкин когда-то учился у него. Это совпадение стало ещё одним кирпичиком в стройной, но спорной теории.

Как бы то ни было, Пушкин — это Пушкин. А Дюма — Дюма. И пока серьёзных доказательств их «слияния» не представлено, теория остаётся на уровне интернет-фольклора.