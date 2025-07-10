«Мятежное бесовское действо»: почему Романовы ненавидели медведей и издали указ на отстрел хищников

В древности медведь почитался как покровитель семьи и плодородия, гарант клятвы, хозяин зверей в лесу и деревне. Он выступал как помощник человека, даритель и даже предок.
Считалось, что святыми становились те, кто вышел из леса и медведь его не тронул.
«Медвежья забава»: от царей до крестьян
После христианизации Руси почитание медведя сохранилось в народной культуре.
«Медвежья забава» была популярным развлечением с ученым медведем, которого обучали различным трюкам
. «Архивные документы XVI–XVII веков показывают, что медвежью комедию любили все — и цари, и крестьяне», — пишет канал "Сказы Истории".
Животных обучали показывать пантомимы на разные социальные типы — барина, священника, чиновника.
Вожаков с их питомцами приглашали обойти вокруг дома для защиты от напастей.
Гнев церкви: «бесовское действо»
Именно эти представления раздражали церковные власти. Православное духовенство приравнивало вождение медведей к «мятежному бесовскому действую, глумлению и скоморошеству со всякими бесовскими играми».
В 1648 году царь Алексей Михайлович запретил скоморошьи игрища, а медведчиков секли батогами и ссылали на каторгу.
Запрет во имя защиты животных
В 1860-х годах власть ополчилась на медвежий промысел уже по другим причинам — якобы в защиту медведей.
Общество покровительства животным подало прошение в Кабинет министров, требуя запретить «грубую забаву», потому что дрессировка сопровождается «мучениями и истязаниями».
В 1866 году Александр II утвердил решение о запрете водить медведей по городам и весям.
Массовый отстрел: трагедия для медведей
Этот указ, казалось бы, гуманный, привел к массовому отстрелу медведей. По оценкам писателя Бориса Маковкина, было уничтожено около 5000 голов по Центральной России.
Автор утверждает, что отстреливали их не крестьяне, а власти, объясняя это тем, что ученые медведи на воле не выживут.
Медведь — враг?
Первый закон об охоте в 1892 году ставил медведя первым в списке хищников, на которых можно было охотиться круглогодично.
В итоге медведь продолжал оставаться «главным врагом» Романовых и церкви.
Кстати, согласно «Журналу императорской охоты № 9», с 1884 по 1909 год члены семьи Романовых, включая великих князей и княгинь, добыли на охоте в общей сложности 638 830 зверей и птиц.