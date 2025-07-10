«Мятежное бесовское действо»: почему Романовы ненавидели медведей и издали указ на отстрел хищников

Медведь — один из главных символов России. Однако мало кто знает, что царская семья Романовых и православная церковь на дух не переносили этих могучих зверей. Почему?

В древности медведь почитался как покровитель семьи и плодородия, гарант клятвы, хозяин зверей в лесу и деревне. Он выступал как помощник человека, даритель и даже предок.

Считалось, что святыми становились те, кто вышел из леса и медведь его не тронул.

«Медвежья забава»: от царей до крестьян

После христианизации Руси почитание медведя сохранилось в народной культуре.

«Медвежья забава» была популярным развлечением с ученым медведем, которого обучали различным трюкам

. «Архивные документы XVI–XVII веков показывают, что медвежью комедию любили все — и цари, и крестьяне», — пишет канал "Сказы Истории".

Животных обучали показывать пантомимы на разные социальные типы — барина, священника, чиновника.

Вожаков с их питомцами приглашали обойти вокруг дома для защиты от напастей.

Гнев церкви: «бесовское действо»

Именно эти представления раздражали церковные власти. Православное духовенство приравнивало вождение медведей к «мятежному бесовскому действую, глумлению и скоморошеству со всякими бесовскими играми».

В 1648 году царь Алексей Михайлович запретил скоморошьи игрища, а медведчиков секли батогами и ссылали на каторгу.

Запрет во имя защиты животных

В 1860-х годах власть ополчилась на медвежий промысел уже по другим причинам — якобы в защиту медведей.

Общество покровительства животным подало прошение в Кабинет министров, требуя запретить «грубую забаву», потому что дрессировка сопровождается «мучениями и истязаниями».

В 1866 году Александр II утвердил решение о запрете водить медведей по городам и весям.

Массовый отстрел: трагедия для медведей

Этот указ, казалось бы, гуманный, привел к массовому отстрелу медведей. По оценкам писателя Бориса Маковкина, было уничтожено около 5000 голов по Центральной России.

Автор утверждает, что отстреливали их не крестьяне, а власти, объясняя это тем, что ученые медведи на воле не выживут.

Медведь — враг?

Первый закон об охоте в 1892 году ставил медведя первым в списке хищников, на которых можно было охотиться круглогодично.

В итоге медведь продолжал оставаться «главным врагом» Романовых и церкви.

Кстати, согласно «Журналу императорской охоты № 9», с 1884 по 1909 год члены семьи Романовых, включая великих князей и княгинь, добыли на охоте в общей сложности 638 830 зверей и птиц.