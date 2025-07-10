Городовой / Общество / «Мятежное бесовское действо»: почему Романовы ненавидели медведей и издали указ на отстрел хищников
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Мятежное бесовское действо»: почему Романовы ненавидели медведей и издали указ на отстрел хищников

Опубликовано: 10 июля 2025 23:01
Романовы и медведи
«Мятежное бесовское действо»: почему Романовы ненавидели медведей и издали указ на отстрел хищников
globallookpress/Victor Lisitsyn

Медведь — один из главных символов России. Однако мало кто знает, что царская семья Романовых и православная церковь на дух не переносили этих могучих зверей. Почему?

В древности медведь почитался как покровитель семьи и плодородия, гарант клятвы, хозяин зверей в лесу и деревне. Он выступал как помощник человека, даритель и даже предок.

Считалось, что святыми становились те, кто вышел из леса и медведь его не тронул.

«Медвежья забава»: от царей до крестьян

После христианизации Руси почитание медведя сохранилось в народной культуре.

«Медвежья забава» была популярным развлечением с ученым медведем, которого обучали различным трюкам

. «Архивные документы XVI–XVII веков показывают, что медвежью комедию любили все — и цари, и крестьяне», — пишет канал "Сказы Истории".

Животных обучали показывать пантомимы на разные социальные типы — барина, священника, чиновника.

Вожаков с их питомцами приглашали обойти вокруг дома для защиты от напастей.

Гнев церкви: «бесовское действо»

Именно эти представления раздражали церковные власти. Православное духовенство приравнивало вождение медведей к «мятежному бесовскому действую, глумлению и скоморошеству со всякими бесовскими играми».

В 1648 году царь Алексей Михайлович запретил скоморошьи игрища, а медведчиков секли батогами и ссылали на каторгу.

Запрет во имя защиты животных

В 1860-х годах власть ополчилась на медвежий промысел уже по другим причинам — якобы в защиту медведей.

Общество покровительства животным подало прошение в Кабинет министров, требуя запретить «грубую забаву», потому что дрессировка сопровождается «мучениями и истязаниями».

В 1866 году Александр II утвердил решение о запрете водить медведей по городам и весям.

Массовый отстрел: трагедия для медведей

Этот указ, казалось бы, гуманный, привел к массовому отстрелу медведей. По оценкам писателя Бориса Маковкина, было уничтожено около 5000 голов по Центральной России.

Автор утверждает, что отстреливали их не крестьяне, а власти, объясняя это тем, что ученые медведи на воле не выживут.

Медведь — враг?

Первый закон об охоте в 1892 году ставил медведя первым в списке хищников, на которых можно было охотиться круглогодично.

В итоге медведь продолжал оставаться «главным врагом» Романовых и церкви.

Кстати, согласно «Журналу императорской охоты № 9», с 1884 по 1909 год члены семьи Романовых, включая великих князей и княгинь, добыли на охоте в общей сложности 638 830 зверей и птиц.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще