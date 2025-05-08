Рыбалка, пляжный отдых и экотропы в Петербурге: эти озера не могут оставить равнодушными

Суздальские озера всегда привлекали петербуржцев, а теперь там созданы все условия для комфортного отдыха всей семьей.

Суздальские озера — это три живописных водоема на севере Санкт-Петербурга. Они расположены в Выборгском районе и тянутся цепочкой от Поклонной горы до Парголово. Благодаря благоустройству это место стало центром притяжения для многих. Мало кто знает, что за красотой этих мест стоит богатая история и масштабные современные преобразования.

История Суздальских озер

Когда-то, много тысяч лет назад, на месте нынешних трех озер было одно большое ледниковое озеро Паркола, окруженное сосновыми лесами.

В XVIII веке эти земли перешли во владение графа Шувалова, который переселил сюда крестьян из Суздальского уезда Владимирской губернии. Именно благодаря этим переселенцам озера и получили свое название. Тогда же большое единое озеро разделили на три части: Верхнее, Среднее и Нижнее.

В XIX веке вокруг озер начали появляться дачные поселки — петербуржцы приезжали сюда летом, чтобы отдохнуть на природе. В те времена тут катались на лодках, устраивались танцы и театральные представления. Это была настоящая летняя дачная жизнь с культурными развлечениями, сообщает сайт Муниципального округа Шумалово-Озерки.

Современное состояние

Сегодня Суздальские озера популярны для прогулок, рыбалки и пляжного отдыха. Верхнее озеро известно своим крупным пляжем «Озерки», на среднем можно часто встретить любителей рыбной ловли, а нижий водоем наполнен природными тропами.

С 2020 года тут началась масштабная программа благоустройства всей территории вокруг озер. Так, были высажены деревья, обустроены пешеходные дорожки и зоны для пикников. Также появились пляжи, спортивные и детские площадки, экомостики и террасы. Возле озер можно заниматься спортом и прогуливаться с детьми. Все инфраструктура для этого имеется.

Поэтому территория вокруг Суздальских озер продолжает быть местом притяжения для петербуржцев. Теперь это экологичное и красивое место для отдыха всей семьей.