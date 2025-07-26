Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте

Местные жители возвращаются туда, чтобы вновь ощутить его атмосферу.

Если вы хоть немного интересуетесь морем, историей или просто любите классные музеи — Военно-Морской Музей в Кронштадте точно стоит вашего внимания.

Это место не только про экспонаты, это целая атмосфера — можно попасть в прошлое российского флота, узнать много интересного и даже немного поиграть с интерактивами.

Где и как

Музей расположен в Кронштадте, в парке «Остров Фортов». С набережной открывается красивейший вид на форт Александр I, который еще называют «Чумным».

И самое классное — на крышу музея можно подняться совершенно бесплатно. Там есть смотровая площадка, с которой открываются шикарные виды на город и залив.

Это отличный бонус для тех, кто любит красивые фотографии или просто хочет подышать свежим морским воздухом.

Что внутри

Основная экспозиция — настоящий кладезь знаний и историй про российский флот. Всего 14 залов, где рассказывается о морском деле от старинных времен до сегодняшнего дня.

Помимо истории, в музее много интерактивных элементов — можно трогать экспонаты, крутить разные механизмы, участвовать в мини-играх и даже искать ответы в детских квестах.

Особая «изюминка» — атомная подводная лодка

Зайдя в музей, нельзя не обратить внимание на атомную подводную лодку АПЛ К-3 «Ленинский Комсомол» — первая советская атомная субмарина с ракетным вооружением.

Это отдельный объект и посещение ее требует отдельного билета. Однако его цена не маленькая — около 1500 рублей и бронировать место нужно заранее, иногда за месяц, отмечает автор отзыва.

Практическая сторона

Стоимость билета в основную экспозицию — около 400 рублей. Купить его можно как на сайте музея, так и в кассе. Очередей обычно нет, даже в выходные.

В залах уютно, экспонаты хорошо расписаны простым доступным языком, так что скучать точно не придется.

Почему это интересно всем

Наверное, одна из главных причин — музей создан так, что будет понятен и любителям флота, и простым гостям без глубоких знаний.

Например, знаете ли вы что такое «голубеграммы»? В музее можно узнать об этом малоизвестном способе передачи сообщений — фактически, это голуби, которые переносили важную информацию.

Военно-Морской Музей в Кронштадте — отличное место, чтобы провести время с семьей, узнать много нового и приятно отдохнуть на свежем воздухе.

Небольшой лайфхак: планируйте свой визит заранее, особенно если хотите попасть на подводную лодку, чтобы не упустить билеты. А в основной зал приходите утром — так будет больше сил на изучение всех залов.