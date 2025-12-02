Метла за 675 миллионов: Петербург приводит в порядок два района

В Северной столице на обслуживание и ремонт улично-дорожной сети в Колпинском и Пушкинском районах предусмотрено финансирование в размере 675 миллионов рублей. Компания «Автодор», возглавляемая Андреем Исаевым, разместила соответствующий конкурс на Единой информационной системе для проведения работ в 2026 году, сообщает Neva Today.
Как ожидается, победитель будет определён 18 декабря.
Подрядная организация займётся содержанием и уборкой автомагистралей, а также выполнит восстановление асфальтового покрытия и сервис инженерных систем, таких как ливнёвые канализации.
Заказчик требует оперативного отклика: устранение дефектов дорожного покрытия необходимо завершать в течение суток, а работы по уборке – в течение восьми часов после поступления заявки от «Автодора».
Перечень объектов составлен заранее. Например, в поселке Александровская работы планируется провести на 60 улицах, в Саперном — на 11, в Понтонном — на 25.
Работы разделены на два основных периода: зимний (с 1 января по 15 апреля и с 16 октября по 31 декабря 2026 года) и летний (с 16 апреля по 15 октября).
Соглашение между городским учреждением «Юго-восточное управление региональных дорог и благоустройства» и компаниями исполнителями действует на протяжении всего следующего года – с 1 января по 30 декабря.
Финансирование распределяется следующим образом:
- Общая сумма — 675 миллионов рублей.
- Срок выполнения работ — 2026 год.
«Автодор» будет направлять заявки на необходимые работы, а подрядчик обязан реагировать быстро: ремонт покрытия — в течение суток, уборку — в течение восьми часов», — указывается в документации конкурса.
Недавно сообщалось, что за одну неделю с улиц города вывезено 1130 кубометров мусора.