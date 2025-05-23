Сосновый Бор — город без иностранцев: почему для посещения «Атомграда» до сих пор нужен специальный пропуск, и кто его получает

Сосновый Бор — город в Ленинградской области, который большую часть своей истории был закрытым. До недавнего времени в этот город можно было попасть только по пропускам: это был «Атомград», живущий по своим правилам.

Однако с 2013 года любой гражданин России может спокойно посетить этот довольно молодой город Ленинградской области, где можно побывать в сказочной крепости (даже двух), посмотреть на мощные градирни атомной электростанции, побродить по дюнам Финского залива, и, конечно же, подышать хвоей.

Атомный город — сосновый рай

Не зря же город, расположенный примерно в 100 километрах от центра Санкт-Петербурга, получил название Сосновый Бор. Сосен здесь действительно много, равно как и благоустроенных парков — тихих променадов и разнообразных мемориалов.

Первое, что бросается в глаза в Сосновом Бору — чистота. Второе — исключительно русская речь. Иностранцам для посещения этого некогда закрытого города, главным градообразующим предприятием которого является Ленинградская атомная электростанция, по-прежнему нужен специальный пропуск.

История Соснового Бора — от деревни Устье до современного города

Сосновый Бор вырос из небольшой деревни Устье на реке Коваши, первое упоминание о которой относится к XVII веку. От того населенного пункта остались, по сути, только исторические справки да старинные карты с этим названием.

Практически вся застройка Соснового Бора — советские и современные здания. Но есть и одно исключение: на Ленинградской улице сохранился одноэтажный дом из красного кирпича с деревянным мезонином, который на рубеже XIX-XX веков принадлежал судовладельцу Георгию Петрову.

Второе — памятник жителям Устья в виде стелы, увенчанной фигурами чаек. Он был открыт в Сосновом Бору в 2020 году.

Что касается купеческого дома с мезонином, то выглядит он не самым лучим образом. Как пишет канал «Путешествия по городам и весям», здание находится в плачевном состоянии, хотя его уже много лет безуспешно пытаются превратить в городской музей.

Краеведческий музей Соснового Бора — хранитель истории

Впрочем, несмотря на свой небольшой по историческим меркам возраст — Сосновый Бор, получивший статус города в 1973 году, может похвастаться сразу несколькими музеями. Один из них краеведческий, расположенный в доме ветерана Великой Отечественной войны Петра Якконена.

Музей разместился в небольшом здании, где раньше работал музей морской славы, рядом с которым расположен храм Николая Чудотворца и мемориальный комплекс «Защитникам Отечества». Экспозиция краеведческого музея, который, кстати, можно посетить совершенно бесплатно, состоит из трех частей.

Первая посвящена жизни деревень Устье — Калище и Ручьи в XVIII-XIX веках, когда в этих краях мирно соседствовали русские и финно-угры, ижорцы и водь. Вторая рассказывает о промышленной жизни этих мест: о строительстве и развитии стекольных и кирпичных заводов, рыболовецких артелей и консервной фабрики. Третья — военная.

Сосновый Бор — город, который стоит увидеть

Сосновый Бор — это уникальное место, сочетающее в себе промышленную мощь, природную красоту и богатую историю. Несмотря на свою «закрытость» в прошлом, сегодня он открыт для всех, кто хочет познакомиться с этим интересным городом Ленинградской области.