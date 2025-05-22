Что поразило Пола Маккартни в городе на Неве: что случилось в Петербурге 22 мая

Почему Пол Маккартни долго не приезжал в Россию и что изменило его мнение после визита в Петербург?

История Петербурга богата событиями и интересными фактами. Что произошло в городе на Неве 22 мая в разные годы?

1711: вышел первый номер «Петербургских ведомостей»

В 1711 году в Синодальной типографии увидел свет первый номер «Петербургских ведомостей».

Созданная в этом же году первая типография в столице находилась на Петербургской стороне, в доме цейх- директора Оружейной канцелярии Михаила Петровича Аврамова, недалеко от Троицкой площади. Он же стал и первым директором типографии, состоящей из двух печатных станков, привезенных из Москвы.

Коллектив типографии был невелик: четыре наборщика, два батырщика (набойщика красок) и четыре тередорщика (печатника).

В первом номере газеты были напечатаны реляции о взятии «генерал маеором Шидловским крепости Новогеоргиевской, что на Самаре», а также об осаде на Украине Белоцерковской крепости. Первый номер «Петербургских ведомостей» содержал в основном военные новости.

1756: указ о создании Смоленского и Волковского кладбищ

В 1756 году был издан указ о создании Смоленского и Волковского кладбищ.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербурге», сенаторы приказали разместить «по сю сторону Волковой деревни в сторону от Галерной гавани» на Васильевском острове и на Выборгской стороне «по Выборгской дороге».

Однако есть свидетельства, указывающие на наличие в этом месте захоронений еще до издания указа. До революции 1917 года это кладбище было одним из самых больших в стране — к началу 20 века здесь было погребено около 700-800 тысяч человек.

1943: подвиг подводной лодки «Щ-408»

22 мая 1943 года в Финском заливе, поврежденная подводная лодка «Щ-408» Павла Семеновича Кузьмина всплыла и вступила в бой с 5 катерами противника. Два из них были уничтожены. Нашу «Щуку» обнаружил и атаковал фашистский противолодочный самолет. «Щ-408» скрылась под водой, успев поднять над рубкой военно-морской флаг СССР.

Так советская подводная лодка совершила подвиг в Финском заливе.

1958: церковь превращается в бассейн

В 1958 году Лютеранская церковь святых Петра и Павла, на Невском проспекте, известная как Петрикирхе, была переоборудована в плавательный бассейн.

В Ленгорисполкоме, подумав, что в центре города не хватает плавательных бассейнов, решили приспособить церковь под спортивное сооружение Балтийского морского пароходства.

Бассейн открыли в 1962 году. Кроме моряков сюда ходили на физкультуру учащиеся 222 школы — знаменитой Петришуле, находящейся сразу за храмом. Советским школьникам было невдомек, что когда-то здесь велись богослужения и звучала органная музыка.

Бассейн в Петрикирхе стал популярным местом для занятий спортом.

2003: первый визит Пола Маккартни в Россию

В 2003 году Сэр Пол Маккартни впервые приехал в Россию, посетив Санкт-Петербург. Он прилетел на собственном самолете «Боинг-737».

Визит в наш город был частным и никаких концертов музыкант не давал. В Петербургской консерватории ему вручили диплом почетного профессора.

Получая награду, Пол сказал:

«Я в первый раз в России, хотя в молодости мы много читали о вашей стране и она представлялась нам страной, населенной загадочными и холодными людьми. Теперь я знаю о вас намного больше — мечта стала реальностью».

На следующий день Маккартни дал единственный концерт на Красной площади в Москве.

22 мая в разные годы в Петербурге происходили события, которые отражают разные этапы истории города и его культурные особенности.