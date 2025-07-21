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«Может действовать как психостимулятор»: чем опасно употребление лапши быстрого приготовления

Опубликовано: 21 июля 2025 12:01
Доширак
«Может действовать как психостимулятор»: чем опасно употребление лапши быстрого приготовления
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Оказывается, чаще всего такое блюдо едят поколение миллениалов с высшим образованием.

Если вы думаете, что лапша быстрого приготовления — это еда исключительно для студентов или тех, кто «не заморачивается» с готовкой, то новое исследование опровергает этот стереотип.

Оказывается, эта пища популярна сегодня среди самых разных слоев населения, особенно среди поколения миллениалов с высшим образованием.

Кто в России чаще всего есть лапшу быстрого приготовления?

Самая активная группа аудитории — люди в возрасте от 30 до 44 лет: в этой группе порядка 34% всех потребителей «Роллтона» и BigBon.

Немного отстают от них и молодежь от 18 до 29 лет, а также люди 45–65 лет — они составляют примерно треть потребления. Кстати, мужчины и женщины ее почти поровну — 49% против 51% соответственно.

Лапша – не просто «студенческая еда»

Большинство любителей этой еды — люди с высшим образованием (около 59%).

Это говорит о том, что лапша быстрого приготовления воспринимается едой не как «бедная», а скорее как быстрый и доступный вариант обеда или перекуса для занятых и активных людей.

Что говорят эксперты?

Диетолог Марият Мухина объяснила «Городовому», опасна ли лапша быстрого приготовления для здоровья.

«С точки зрения врачей-диетологов, регулярное употребление лапши быстрого приготовления может представлять определенные риски для здоровья.

Основным фактором, вызывающим беспокойство, является высокая калорийность при низком содержании жизненно необходимых питательных веществ.

Лапша часто содержит большое количество солей, в том числе и Е621 — глутамата натрия, что может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням почек, подагре при злоупотреблении.

Кроме того, комбинация простых углеводов и низкого содержания клетчатки может способствовать выбросу инсулина и последующему быстрому усилению чувства голода.

В итоге, переедание и развитие ожирения», — говорит диетолог.

Связь с психологией

По словам Марият, усилитель вкуса может психологически влиять на людей.

«Что касается добавки глутамата натрия, которая в этой лапше используется как усилитель вкуса, она может вызывать привязку к определенному вкусовому профилю.

У некоторых людей он действительно может действовать как психостимулятор и вызывать зависимость от данного эффекта, что приводит к более частому потреблению продуктов с его содержанием.

Человек интеллектуального труда после употребления E 621 быстрее центрируется, ощущает мозговую активность, повышение настроения и прилив творческой энергии.

Поскольку глутамат натрия содержится и в природных продуктах, но в меньшей концентрации. Для большинства людей употребление его в умеренных количествах не представляет серьезной угрозы.

Соответственно, главное правило — не употреблять лапшу быстрого приготовления часто и не вводить ее как основной элемент рациона питания.

Для баланса макро- и микроэлементов — усиливать блюда дополнительно куском мяса или яйцом, водорослями, зелеными листовыми овощами.

Разумным будет также употреблять такую лапшу в качестве редкого обеда — раз в неделю, а не ежедневно», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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