От мотоциклов до памятников: как Ленобласть собирается сохранить историю, природу и дороги

Власти планируют развивать туризм и дороги в регионе, но общественники опасаются за историю и природу.

Ленинградская область в ближайшее время может стать настоящим центром мото- и автомобильного туризма в России — об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Он пообещал большие перемены в развитии дорожной инфраструктуры региона и туристической сферы.

Почему это важно и что предстоит сделать?

Дрозденко отметил, что за последние пять лет в области уже отремонтировали около 1,2 тысячи километров дорог, но планы куда масштабнее.

В проекте — строительство нового объезда Петербурга, который позволит объехать загруженные районы Мурино и Новое Девяткино, пишет КП.

Также планируется капитальный ремонт ключевых мостов через реки Ижора и Славянка. Кроме того, будет реконструирована сложная транспортная развязка у ТПУ «Кудрово».

Дороги и туризм

Особое внимание сейчас приковано к Дороге жизни — легендарному маршруту, особенной гордости региона и отечества. Эта трасса связала осажденный блокадой Ленинград с остальной страной.

За время блокады по ней вывозили раненых, а также доставляли продовольствие, боеприпасы и бойцов на фронт. Сегодня по Дороге жизни ходят экскурсии, где можно увидеть памятники, музей и даже технику времен войны.

Для туристов маршрут стал очень популярным: от Финляндского вокзала на электричке до станции «Ладожское озеро», далее пешая прогулка мимо музея «Дорога жизни», Осиновецкого маяка и монумента «Разорванное кольцо».

Развитию туризма поможет открытие новых объектов размещения. В 2025 году, например, в Приозерском районе запланировано открытие курорта «Ярви», а в Тихвине строится гостиничный комплекс.

Все это создаст удобства для путешественников на машинах и мотоциклах, которые смогут комфортно останавливаться, чтобы познакомиться с культурой и историей региона.

КАД-2 под вопросом

Но с развитием инфраструктуры связана и одна из самых острых тем — проект строительства второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга, КАД-2.

На первый взгляд, эта трасса должна была помочь разгрузить дороги, убрать потоки машин с важных туристических маршрутов и облегчить движение в ближних к городу районах.

Однако сейчас судьба КАД-2 висит под вопросом. Причина — беспокойство местных властей и жителей о потенциальном ущербе, который строительство может нанести природе и историческим объектам.

Местные жители и общественники тоже активно выступают против текущего варианта трассы. Они боятся экологических последствий, а также сноса жилых домов в десятках поселков.

В итоге судьба КАД-2 пока неопределенна: официально строительство может стартовать в период с 2027 по 2030 год, но прежде чем это случится, придется тщательно пересмотреть проект.

Таким образом, Ленинградская область сегодня находится на перекрестке — с одной стороны, это развитие и новые возможности для туризма и логистики, с другой — сохранение уникальной природы и истории.