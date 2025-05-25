Можно ли петербуржцам провозить красную икру в самолёте — что реально запрещено, а что нет

История с красной икрой вновь всплыла в новостях после заявления главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Он высказался против провоза даже 10 килограммов в багаже, но вскоре в ведомстве уточнили — это было его личное мнение, а не официальная позиция. Так можно ли всё-таки везти икру с собой в самолёте?

Ответ — да, можно, но с оговорками. С 2022 года на Камчатке действует правило: нельзя вывозить более 10 килограммов икры домашнего или кустарного производства, то есть без заводской упаковки.

Это связано с борьбой с контрафактом и браконьерской продукцией. Но магазинную икру в заводских банках — можно, даже больше 10 кг, если вы готовы её зарегистрировать как багаж.

Как это работает: на входе в аэропорт сумки пассажиров просвечивают. Если в них нет икры — наклеивают зелёный стикер. Если есть — жёлтый (до 10 кг) или красный (если визуально больше). Тогда сотрудник Россельхознадзора взвешивает икру и оформляет акт. Если норма превышена — вас просто попросят оставить лишнее, но штрафа не будет.

Так что везти икру для себя — не проблема, особенно если речь о нескольких банках. Но устраивать перевозку в промышленных масштабах больше не получится — раньше, по данным камчатской прессы, некоторые возили по 100–200 килограммов.

По сути, главное — чтобы икра была:

в заводской упаковке ,

, до 10 кг без маркировки (если домашняя) ,

, и в багаже, если больше 100 мл в одной банке.

Так что брать в поездку пару баночек для родных — никто не запрещает. Но если вы решили устроить большой икорный рейс, лучше заранее изучить правила аэропорта и запастись упаковочными материалами.