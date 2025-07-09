Мраморные каньоны, нерпы и пироги с морошкой: как провести неделю в Сортавале и не пожалеть ни минуты

Если вы когда-нибудь окажетесь в Карелии, обязательно загляните в Сортавалу — городок, который, как оказалось, открывает двери к самым красивым и загадочным уголкам этого края.

Это целый мир с мраморными каньонами, островами Ладожского озера и старинными улочками.

Почему Сортавала — не просто город?

Сортавала — это место, где время замедляется. Городок за свою историю был в собственности у трех государств — Швеции, Финляндии и России, и это отражается в его архитектуре и духе.

Здесь можно увидеть деревянные финские домики, здания в стиле модерн и неоклассицизм, а также памятники из гранита, добытого на старых островах. Местные гиды с удовольствием расскажут, как менялась Сортавала, и покажут самые интересные уголки.

Главные места, которые нельзя пропустить

Горный парк «Рускеала» — это настоящий природный шедевр всего в 12 километрах от города. Там можно увидеть бирюзовый мраморный каньон и даже подземные озера.

Раньше здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора в Петербурге, а теперь туристы кидают монетки и загадывают желания.

Совет — приезжайте рано утром, чтобы избежать толп, и обязательно посетите тропу к итальянскому карьеру.

Ладожские шхеры — это около 650 островов с соснами, скалами и даже нерпами — забавными ластоногими, которые можно увидеть у берега.

Лучшие острова для посещения — Хонкасало и Койонсаари. Есть и секретный дикий пляж с розовым песком на острове Хавус.

Водопад Белые Мосты — 18-метровый каскад, где вода падает с красных скал. Рядом есть небольшой водопад, а поблизости найдите «Слезы русалки» — отличное место для тихого отдыха.

Камень желаний — находится прямо в центре города у причала. Говорят, если прикоснуться к нему и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Музей «Крепость черного медведя» — для тех, кто любит истории и приключения. Здесь можно примерить разнообразные вещи, поучаствовать в мастер-классах по кузнечному делу и даже выковать гвоздь на удачу.

Где остановиться?

В Сортавале есть жилье на любой вкус и кошелек:

Хостел «Карелия» — бюджетный вариант с кухней и прокатом велосипедов. Правда, окна выходят в шумную улицу, так что если вы любите тишину — подумайте дважды.

Гостевой дом у озера — романтичное место с собственным пирсом и баней.

Домик в лесу (Кирьявалахти) — для тех, кто хочет уединения и природы. Окна от пола до потолка, дровяная баня и ощущение, что вы просыпаетесь прямо в сосновом бору.

Что стоит попробовать?

Обязательно попробуйте калитку — это карельский пирожок с разными начинками, а также уху из ладожского сига, советует автор отзыва.

Для сувениров лучше взять шунгит — природный камень-фильтр, и обязательно морошковое варенье: на рынке у бабушек вкуснее, чем в магазинах.

Полезные советы местных жителей

Погода в Карелии капризная, дождь может начаться внезапно, поэтому возьмите с собой дождевик и удобную обувь.

Местные очень ценят уважение к природе и традициям, поэтому не выбрасывайте мусор и не шумите в лесу.

Лучший копченый лосось продается утром прямо на причале — не пропустите!

Почему стоит поехать в Сортавалу?

Потому что здесь можно почувствовать настоящую Карелию — с ее природой, историей и душой. Где еще вы увидите нерп, играющих на берегу, слышите эхо в мраморных пещерах и пробуете пирог.