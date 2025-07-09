Отказ от обручальных колец: как менялись свадебные традиции в раннем СССР

Действительно, в истории Советского Союза был период, когда обручальные кольца практически исчезли из обихода.

Что стало причиной этого и как это связано с мировоззрением того времени?

Отказ от колец: не запрет, а общественная тенденция

Период отказа от колец пришелся на 20-е — середину 30-х годов XX века.

В некоторых источниках используется фраза «было запрещено». Однако это не совсем так. Скорее, отказывались под давлением общественности, а также негласных норм.

Ленин и Крупская: вынужденное венчание и медное кольцо

Владимир Ленин носил кольцо — из меди.

Надежда Константиновна и Владимир Ильич венчались. Другого способа вступить в брак тогда не существовало.

Сталин и вера: тайна Иосифа Джугашвили

Неизвестно, носил ли обручальное кольцо Сталин.

Но известно, что Иосиф Джугашвили также венчался со своей первой супругой — Екатериной Сванидзе, которую очень любил.

Атеизм и “новая мораль”: почему кольца стали не нужны?

Как пишет канал "Загадки истории", в молодом Советском Союзе пропагандировался атеизм. Считалось, что человек живет только в этом мире.

Коммунисты пропагандировали другое: делай добрые дела, но живи здесь и сейчас, потому что другой жизни не будет. И судить тебя будут здесь, а не где-то там в ином мире.

“Пережиток прошлого” и криминал: причины отказа

Кольца считали пережитком прошлого, “всякие буржуи, дворяне носили украшения, хвастались этим”.

Кроме того, носить драгоценности было опасно. Кольцо вполне могли отобрать на улице. Вместе с пальцем.

В принципе, свадьбы в прежнем смысле этого слова перестали проводить.

Во времена НЭПа популярны были так называемые комсомольские свадьбы. Когда молодые люди никак не наряжались, не звали родителей, собирались у кого-нибудь на квартире и пели пролетарские песни.

Отказ от традиций и их возвращение

Отказ от обручальных колец был частью масштабных изменений в советском обществе. Но затем традиции вернулись.