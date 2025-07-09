«Идеальное грибное место» в Ленобласти: миколог подсказал, как его найти

Там всегда можно набрать полные корзинки.

Мечта любого грибника — вернуться из леса с полной корзиной. Но где же искать грибные места в Ленинградской области?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответил миколог, биолог Михаил Вишневский.

Опушка — грибной рай

«Вообще глобально всегда самое грибное место в лесу — это опушка», — уверен эксперт.

Почему именно это место так привлекательно для грибов? Все просто:

«Опушки — это место, где происходит стык двух формаций — поле и лес. Там самое лучшее освещение, увлажнение, самая богатая почва».

Иными словами, на опушке создаются идеальные условия для роста грибов.

«Поэтому если вам повезло оказаться на необобранной опушке, то это всегда самое лучшее место».

Бывшие поля: грибной клондайк

Еще одно перспективное место для «тихой охоты» — бывшие поля, пастбища или луга, заброшенные и начинающие зарастать молодым лесом.

«И технически такое заброшенное поле становится равно опушке», — поясняет Вишневский.

Такое место — настоящий клондайк. Там можно собирать грибы в огромном количестве на протяжении многих лет:

«И на этом месте лет 20-30 можно собирать грибы в огромном количестве».

Сезонные хитрости: когда и где искать?

Стоит учитывать и сезонность. В начале сезона, весной и в начале лета, грибов больше по краям леса, где земля быстрее прогревается.

«Ближе к зиме, конец лета, осень, грибов больше, наоборот, … в глубине леса, потому что туда доходит тепло и там начинают грибы лезть».

Конечно, многое зависит от конкретного типа леса и рельефа местности.

«Много есть конкретных рекомендаций, но это надо прямо брать конкретные типы леса и где-то там показать, где холмы, и смотреть уже, как это работает», — отмечает миколог.

Но главные ориентиры для грибника – опушки и бывшие поля — остаются неизменными.