«Потеряла 5 миллионов»: кто ответит за пропажу денег для выпускного петербургских студентов

Студентка собирала деньги на торжество, но ближе к празднику у нее их не оказалось.

Выпускной вечер в Санкт-Петербургском Педиатрическом университете, который должен был стать ярким событием почти для 400 студентов, оказался под угрозой срыва.

Все дело в пропаже миллионов, которые студенты собрали на свой праздник. История с «потерянными» деньгами превратилась в настоящий кошмар для выпускников и их родителей.

Как собирали деньги на выпускной

Все началось с того, что одна из студенток взяла на себя ответственность за сбор денег на торжество. Каждый студент должен был внести около 18 тысяч рублей, и всего удалось собрать примерно 7 миллионов рублей.

Деньги предназначались для аренды банкетного зала в Петергофе и услуг агентства, которое должно было организовать праздник. Выпускной планировался на 12 июля и подготовка шла полным ходом.

Неожиданная потеря миллионов

Но за несколько дней до торжества студентка призналась, что потеряла около 5 миллионов рублей из собранной суммы. Эта новость стала громом среди ясного неба для всех участников.

Организаторы и студенты были в шоке, многие не могли поверить, что такое вообще возможно. Попытки связаться с девушкой не увенчались успехом — она перестала отвечать на звонки и удалила свои страницы в соцсетях.

Студенты обратились в полицию, чтобы вернуть свои деньги.

Что грозит студентке за потерю общих денег?

Управляющий партнер Адвокатского бюро г.Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина, рассказала «Городовому», кто понесет наказание за произошедшее.

Елена Сенина Адвокат «Если будет установлено, что денежные средства она не похитила, а у нее они были украдены кем-либо еще, то девушка должна: во-первых, обратиться сама в полицию с заявлением о похищении этих денег. Если найдут этих преступников, которые их похитили, то к ним могут быть предъявлены требования о возврате денежных средств от потерпевших. Если же нет уголовного дела и преступники не обнаружены, а также не подтвержден факт хищения, то, конечно, студенты могут предъявить претензии имущественного характера к ней, то есть взыскать их в судебном порядке», — объясняет эксперт.

По словам адвоката, на вопрос, было ли это хищение, ответят правоохранительные органы. То есть возможно возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве.

Однако в этом случае нужны доказательства, что это был злой умысел, обман, либо злоупотребления доверием.

Что теперь с выпускным?

В результате выпускной оказался под угрозой срыва. Организаторы сообщили, что не смогли оплатить аренду и услуги, и праздник, скорее всего, не состоится.

В университете официально заявили, что не участвовали в организации неофициального выпускного вечера и не несут ответственности за случившееся.

При этом руководство готово оказать правовую поддержку пострадавшим студентам. Полиция начала проверку по факту пропажи денег, а студенты и их родители надеются, что виновная будет найдена и понесет ответственность.