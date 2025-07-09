Объять необъятное: как не устать и не потеряться в Эрмитаже

Музей огромен и лучше заранее подготовиться к его посещению.

Эрмитаж — это не просто музей, а настоящий культурный гигант с огромной историей и бесценными коллекциями.

Если вы планируете посетить его, то важно знать несколько полезных советов, чтобы сделать визит максимально комфортным и интересным.

Почему Эрмитаж так популярен?

Эрмитаж — это комплекс из нескольких зданий на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, включающий Зимний дворец, Малый и Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр, Новый Эрмитаж и другие объекты.

В общей сложности здесь 365 залов и около 3 миллионов экспонатов — от древних артефактов до шедевров живописи и декоративного искусства.

Как подготовиться к посещению Эрмитажа?

Покупайте билеты заранее онлайн. Электронный билет позволяет пройти без очереди через отдельный вход и действует 90 дней с момента покупки.

В кассах музея часто большие очереди, особенно в праздничные и бесплатные дни.

Выбирайте будние дни для визита. В эти дни туристов значительно меньше. Особенно удобно приходить в среду и пятницу — музей работает до 21:00, и можно спокойно осмотреть экспозиции без спешки.

Планируйте маршрут заранее. Эрмитаж огромен, поэтому лучше выбрать ключевые залы, которые хотите увидеть, пишет Петербург Центр.

Например, Лоджии Рафаэля — копия знаменитых ватиканских фресок, Гербовый зал с имперской роскошью, залы западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, античная коллекция и императорские покои.

Обратите внимание на правила прохода. Перед входом — досмотр, как в аэропорту, билеты прикладываются к турникету. Вам не дадут пронести в музей еду, кушать можно только в кафетерии.

Еще несколько советов

Обойти Эрмитаж за один день невозможно, поэтому лучше заранее понять, в какие залы вы

Залы, на которых фокусируют свое внимание экскурсионные группы, лучше осматривать после обеда, когда основной поток туристов уже схлынет.

Ориентируйтесь по номерам залов. Обычно табличка с номером висит над дверью с внутренней стороны. Это поможет не заблудиться.

Масштабная реставрация Эрмитажа

Директор музея Михаил Пиотровский в июне 2025 года объявил о начале масштабной реставрации комплекса Эрмитажа. Это долгосрочный проект, который может занять много лет, но он крайне необходим.

Особое внимание уделят восстановлению фасадов, нескольких залов и паркетных полов, которые сильно пострадали из-за огромного потока посетителей.

Одной из самых сложных задач станет реставрация Эрмитажного театра.

В реставрацию войдут не только главные здания на Дворцовой набережной, но и другие объекты музея, включая Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Поэтому помните, что некоторые залы могут быть закрыты на реставрацию или работать нерегулярно. Поэтому лучше заранее навести справки о том или ином экспонате.