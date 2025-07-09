Улица богатых и знаменитых в Петербурге: почему Гороховая получила такое название

Улица много раз меняла имена, но все же осталась Гороховой.

Гороховая улица в Санкт-Петербурге — это одна из самых старых и колоритных улиц города, которая хранит в себе интересную историю, качающуюся ее названия.

Это место стало народным, а ее название меняли несколько раз, но все же «Гороховая» устояла.

От Средней перспективы до Гороховой

Начнем с того, что улица появилась еще в 1710-х годах, когда в новом городе начали прокладывать радиальные магистрали от башни Адмиралтейства.

В те времена она называлась Средней перспективой, ведь с одной стороны был Невский проспект, а с другой — Вознесенский проспект. Эти три улицы образовывали своеобразный «веер».

Со временем Средняя перспектива получила название Адмиралтейский проспект, а затем — Гороховая улица. Как же появилось такое необычное название?

По одной из легенд, в 1756 году здесь открыл лавку купец по фамилии Гаррах, немец по происхождению, который в России стал называться Гороховым.

Его лавка быстро стала популярной, и горожане начали называть улицу по имени этого купца — Гороховая.

Улица богатых и знаменитых

В XIX веке Гороховая стала одной из самых престижных улиц Петербурга. Здесь строились красивые каменные дома, в которых жили богатые и влиятельные люди.

На Гороховой можно было найти крупные магазины, доходные дома и даже квартиры для известных писателей и общественных деятелей.

Например, в 1828–1829 годах здесь жил Николай Гоголь, а в начале XX века — Григорий Распутин.

Гороховая улица часто упоминается в классической русской литературе. Герои Гончарова, Достоевского, Чернышевского и Куприна гуляли или жили именно здесь.

Эта улица — одна из самых «литературных» в Петербурге. Здесь даже есть дом, связанный с легендарной «Пиковой дамой» Пушкина — дом княгини Голицыной.

Исторические события и перемены названий

После революции 1917 года улица пережила несколько переименований. Сначала она стала Комиссарской — из-за того, что в доме № 2 разместилась Всероссийская чрезвычайная комиссия.

Позже улицу назвали улицей Дзержинского. Только в 1991 году ей вернули историческое название — Гороховая.

Атмосфера и современность

Сегодня Гороховая улица сохранила многое из своего исторического облика. В отличие от Невского проспекта, где много перестроек и новоделов, на Гороховой можно увидеть дома XVIII и XIX веков.

Это словно прогулка во времени, когда можно почувствовать дух старого Петербурга.