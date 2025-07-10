От Данаи до Царевны-Лебедь: какие мифы и легенды вдохновили Пушкина на создание «Сказки о царе Салтане»

Критик Виссарион Белинский осуждал увлечение Александра Пушкина сказками, считая это занятие бесперспективным.
Однако, несмотря на это, Александр Сергеевич создал удивительно “своих” персонажей, одним из которых стала Царевна-Лебедь.
Царевна-Лебедь: авторский образ или заимствование?
Царевна-Лебедь — волшебница, красавица и девушка, способная исполнить любое желание своего спасителя.
Как считают многие исследователи, сама сказка стала заимствованием Пушкина из фольклора, однако Царевна-Лебедь — исключительно авторский образ.
“Сказка о царе Салтане”: мифы и легенды как источник вдохновения
«Сказка о царе Салтане» стала одним из самых ярких творений Александра Сергеевича Пушкина.
Фольклористы пришли к выводу, что основой для сюжета этой истории была выбрана другая русская сказка — «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре».
Есть предположение, что подобная история встречалась еще в античных мифах, напоминая миф о Данае. Кроме того, сюжет об оклеветанной жене и сыне-защитнике не был такой уж редкостью для фольклора разных народов.
Оригинальная история: после чудесного острова
После того, как Гвидон с матерью оказываются на чудесном острове, начинается уже пушкинская оригинальная история.
Царевич убивает коршуна, который намеревается схватить лебедя.
Вдохновение: звездные атласы и античные богини
Тюменский пушкинист Аркадий Захаров утверждает, что идея создать Царевну-Лебедь у Пушкина могла появиться при изучении звездных атласов.
“Интересно, что в этом атласе звездного неба есть рисунок Созвездия Девы. На нем изображена прекрасная девушка с белыми крыльями. Более того, рядом с этим созвездием располагается Созвездие Орла”, — пишет канал "Мусагет [мифы, легенды, сказания]".
Некоторые фольклористы отмечают, что “месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит” могло быть описанием Созвездия Девы в утренние часы.
В некоторых вариантах богиню Диану показывали как молодую девушку с короной в виде полумесяца.