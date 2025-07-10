От Данаи до Царевны-Лебедь: какие мифы и легенды вдохновили Пушкина на создание «Сказки о царе Салтане»

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В Петербурге есть огромная закопанная голова великана как в сказке Пушкина: где она находится и как там появилась

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Советский миф о «бесплатном»: как и чем на самом деле платили за все в СССР

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