Почему Даль писал «руский» и где в его словаре искать картинки: неожиданные открытия в словаре

Владимир Даль, автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка», оставил после себя не только бесценное наследие, но и ряд лингвистических загадок. Одна из них — упорное написание слова «русский» с одной «с».
«РуСкий» — личная позиция Даля
«Встарь писали “Правда Руская”; только Польша прозвала нас Россией, россиянами, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем “русский”!», — поясняет в своем же словаре сам Даль.
Автор не любил двойные согласные и в слове «кириллица» также оставил только одну «л».
Лингвистические корни
Согласно словарю Фасмера, слово «Россия» происходит из греческого Ῥωσσία, что повлияло на появление слов «российский» и «росский».
Даже в древнерусском языке существовало слово «русьский», намекающее на вторую «с».
Неожиданное открытие: картинки в словаре Даля
А теперь к неожиданному открытию: в словаре Даля есть картинки. Как пишет канал «Беречь речь», их несколько.
«Говядина»: анатомия коровы
Первое слово с иллюстрацией — «говядина».
Толкование сопровождается изображением задумчивой коровы, туловище которой разделено на участки. Название каждого участка дается в описании.
«Шляпа»: от кучера до попа
Второе слово — «шляпа».
Владимир Иванович для особо одаренных растолковал, как выглядят кучерская, ямская, поповская и ровная шляпы, а также чем отличается шпилек бурлацкий от московского.
Словарь Даля — это не просто собрание слов, это живой мир, полный неожиданностей и личной позиции автора.