Почему Даль писал «руский» и где в его словаре искать картинки: неожиданные открытия в словаре

Лингвистическое путешествие по словарю Даля и его диковинным иллюстрациям.

Владимир Даль, автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка», оставил после себя не только бесценное наследие, но и ряд лингвистических загадок. Одна из них — упорное написание слова «русский» с одной «с».

«РуСкий» — личная позиция Даля

«Встарь писали “Правда Руская”; только Польша прозвала нас Россией, россиянами, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем “русский”!», — поясняет в своем же словаре сам Даль.

Автор не любил двойные согласные и в слове «кириллица» также оставил только одну «л».

Лингвистические корни

Согласно словарю Фасмера, слово «Россия» происходит из греческого Ῥωσσία, что повлияло на появление слов «российский» и «росский».

Даже в древнерусском языке существовало слово «русьский», намекающее на вторую «с».

Неожиданное открытие: картинки в словаре Даля

А теперь к неожиданному открытию: в словаре Даля есть картинки. Как пишет канал «Беречь речь», их несколько.

«Говядина»: анатомия коровы

Первое слово с иллюстрацией — «говядина».

Толкование сопровождается изображением задумчивой коровы, туловище которой разделено на участки. Название каждого участка дается в описании.

«Шляпа»: от кучера до попа

Второе слово — «шляпа».

Владимир Иванович для особо одаренных растолковал, как выглядят кучерская, ямская, поповская и ровная шляпы, а также чем отличается шпилек бурлацкий от московского.

Словарь Даля — это не просто собрание слов, это живой мир, полный неожиданностей и личной позиции автора.