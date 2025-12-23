Городовой / Полезное / Мусор, который все выбрасывают, заменит поглотитель запахов: служит дольше, чем сода или гуща
Опубликовано: 23 декабря 2025 11:36
поглотитель
Фото: Городовой.ру

Проверьте гениальность данного лайфхака.

Знакомо чувство, когда открываешь холодильник, а навстречу тебе — стойкий микс из вчерашнего лука, кинзы и чего-то еще неопознанного? Борьба с этим «ароматным наследием» превращается в ритуал: сода, кофейная гуща, специальные коробочки с поглотителем запаха. Пора менять тактику.

Ваше секретное оружие уже лежит в мусорном ведре. Использованная натуральная пробка — это готовый, бесплатный и суперэффективный поглотитель. Её пористая структура — лабиринт для молекул запаха и лишней влаги. Просто разложите 2-3 штуки на разных полках, и они начнут тихую подпольную работу.

Главный лайфхак — пробка должна быть именно от натуральной коры, а не пластиковая. Она не просто маскирует, а физически улавливает «душок». Месяц такой службы — и на замену. Экологично, дешево и работает не хуже брендовых штучек. Попробуете?

Автор:
Игорь Мустафин
