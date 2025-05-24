На недельку до второго, не переехать в Комарово: скандальная стройка в поселке Ленобласти заморожена

Разрешение на строительство комплекса апартаментов на месте бывшего дома отдыха «Комарово» (улица Отдыха, 6) официально аннулировано.

Как сообщила Служба государственного строительного надзора Петербурга, выданный год назад документ оказался юридически несостоятельным: участок был обозначен как предназначенный для курортной деятельности, однако не соответствовал этому статусу по ряду ключевых параметров.

По данным надзорного ведомства, на территории площадью 2,6 гектара отсутствуют природные лечебные ресурсы, такие как минеральные воды или лечебные грязи, а сам участок не имеет статуса особо охраняемой зоны.

При этом проект застройки не предусматривал использование природных факторов, что полностью противоречит заявленному назначению объекта. Поэтому разрешение, выданное ООО «Комарово Девелопмент» в мае 2023 года, было отозвано в порядке самоконтроля.

Владельцем проекта с 2023 года выступает предприниматель Дмитрий Криштанович. По оценкам специалистов, цена квадратного метра в будущем апарт-комплексе могла бы стартовать от 450 тысяч рублей, а общий объем инвестиций — достичь 3,3 миллиарда.

В планах было строительство восьми трёх– и четырёхэтажных зданий с подземными паркингами. Однако вместо жилых корпусов теперь — судебное разбирательство: девелопер подал иск с требованием признать отмену разрешения недействительной.

Юристы указывают, что случаи такой отмены в Петербурге крайне редки. По словам адвоката Дмитрия Некрестьянова, «порядок самоконтроля» как основание для прекращения разрешения не прописан в градостроительном кодексе чётко, и его правомерность подлежит обжалованию.

История привлекла повышенное внимание не только из-за масштабов проекта, но и в силу контекста: бывший дом отдыха «Комарово» ранее находился в собственности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти и был выведен из её владения в 2014 году.

Сейчас власти активно добиваются возвращения подобных объектов в госсобственность. Один из недавних примеров — иск прокуратуры о возврате ДК Кирова, который суд уже запретил отчуждать. С той же целью государству недавно были возвращены здания на Петровской косе и Дворец труда на пл. Труда.

Таким образом, отмена разрешения на застройку может быть не только вопросом формального нарушения, но и частью масштабной кампании по ревизии собственности, когда-то принадлежавшей профсоюзам.