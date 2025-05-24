«Нарвская» или «Сталинская». Куда исчезло панно с изображением вождя в метро?

Миф о том, что станция метро «Нарвская» должна иметь другое название пошел из-за изображения Сталина в подземке.

Станция метро «Нарвская» в Петербурге — одна из самых интересных и колоритных в городе, и вокруг нее ходит немало легенд. Разбираемся, что же на самом деле стоит за ее историей и почему так много разговоров о «Сталинской» станции.

Как появилась «Нарвская»

Станция открылась 15 ноября 1955 года как часть первой очереди ленинградского метро. Название «Нарвская» связано с историческим районом Нарвской заставы и Нарвскими триумфальными воротами, которые стоят прямо на площади Стачек, где находится выход из метро. До открытия станции планировались и другие варианты названия. Например, «Площадь Стачек» или «Нарвские ворота», но имя Сталина официально никогда не рассматривалось для этой станции, сообщает Петербург Центр.

Почему не «Сталинская»

Тем не менее ходит легенда, что в торце зала метро было огромное мозаичное панно с изображением Иосифа Сталина, и якобы станцию изначально хотели назвать «Сталинской». На самом деле это полумиф. Есть версия, что мозаика со Сталиным действительно существовала, но в начале 1960-х годов ее закрыли мраморной стеной и убрали из публичного пространства.

Это связано с тем, что Хрущев публично осудил культ личности Сталина и такие изображения стали нежелательными. По некоторым свидетельствам, панно все же сохранилось под мраморной стеной.