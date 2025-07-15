Молоко, ремесла и «Музей Русской Водки»: чем удивляет этнодеревня Мандроги в Ленобласти

Нестандартный отдых для тех, кому скучно.

В последнее время все больше людей стремятся к познанию своих корней и традиций. Если есть желание прикоснуться к истории и культуре России, то можно поехать в этнодеревню Мандроги в Ленинградской области.

Как добраться?

На машине: 3,5 часа по Мурманскому шоссе из Санкт-Петербурга, а затем 9 километров по грунтовой дороге (главное вбить в навигатор “Мандроги”).

На поезде: На “Ласточке” из Санкт-Петербурга до Лодейного Поля, а далее на такси или автобусе.

Летом: Можно воспользоваться услугами судоходных компаний и доплыть до Мандрогов по воде.

Чем заняться?

По словам путешественников, в Мандрогах стоит остаться на ночь, чтобы полностью погрузиться в атмосферу старины.

“Я рекомендую в Мандрогах остаться на ночь. Там можно переночевать в самых настоящих русских усадьбах и избах 19 века!”, — пишет путешественница Марина Коткова.

Для всей семьи: Ремесленные мастер-классы (плетение из бересты, резьба по кости), прогулки на лошадях, пикник со стрельбой из лука.

Для мужчин: Охота или рыбалка, баня, посещение Музея Русской Водки.

Для любителей истории: Вся деревня — это музей под открытым небом. Можно гулять, изучать историю и русский быт.

Мандроги — это…

Уникальный культурный проект на берегу реки Свирь, недалеко от Лодейного Поля.

Это настоящий оазис русской культуры, где можно почувствовать себя героем фильма “Беспринципные в деревне”.

Архитектура

Традиционные русские дома из дерева с росписью и резьбой.

Здесь можно увидеть избы северных народов, а также южные постройки с элементами украинского и белорусского народного зодчества.

Экологичность

Все дома построены из местных материалов, а некоторые были привезены из разных регионов и восстановлены по старинным чертежам.

Народное творчество

В Мандрогах проводятся мероприятия, посвященные народному творчеству.

Гости могут создавать изделия из глины, заниматься рукоделием, учиться народным танцам и песням.

“Как мне кажется, это прекрасное место, куда можно отправиться с детьми. Возможно, кто-то из них увлечется народным творчеством и станет настоящим мастером своего дела.”

Кулинария

Ресторан предлагает блюда русской кухни, приготовленные из натуральных продуктов.

Блины, борщи, пироги, вареники готовятся с любовью и уважением к традициям.

Музей Русской Водки

Здесь можно увидеть редкие бутылки водки, привезенные гостями из разных регионов, и, конечно же, продегустировать напиток.

Природа

Мандроги окружены лесами и водоемами. Здесь можно гулять пешком, кататься на велосипедах или отправиться на экскурсию в “Лукоморье”, стилизованное под сказку Пушкина.