Молоко, ремесла и «Музей Русской Водки»: чем удивляет этнодеревня Мандроги в Ленобласти

В последнее время все больше людей стремятся к познанию своих корней и традиций. Если есть желание прикоснуться к истории и культуре России, то можно поехать в этнодеревню Мандроги в Ленинградской области.
Как добраться?
- На машине: 3,5 часа по Мурманскому шоссе из Санкт-Петербурга, а затем 9 километров по грунтовой дороге (главное вбить в навигатор “Мандроги”).
- На поезде: На “Ласточке” из Санкт-Петербурга до Лодейного Поля, а далее на такси или автобусе.
- Летом: Можно воспользоваться услугами судоходных компаний и доплыть до Мандрогов по воде.
Чем заняться?
По словам путешественников, в Мандрогах стоит остаться на ночь, чтобы полностью погрузиться в атмосферу старины.
“Я рекомендую в Мандрогах остаться на ночь. Там можно переночевать в самых настоящих русских усадьбах и избах 19 века!”, — пишет путешественница Марина Коткова.
- Для всей семьи: Ремесленные мастер-классы (плетение из бересты, резьба по кости), прогулки на лошадях, пикник со стрельбой из лука.
- Для мужчин: Охота или рыбалка, баня, посещение Музея Русской Водки.
- Для любителей истории: Вся деревня — это музей под открытым небом. Можно гулять, изучать историю и русский быт.
Мандроги — это…
Уникальный культурный проект на берегу реки Свирь, недалеко от Лодейного Поля.
Это настоящий оазис русской культуры, где можно почувствовать себя героем фильма “Беспринципные в деревне”.
Архитектура
Традиционные русские дома из дерева с росписью и резьбой.
Здесь можно увидеть избы северных народов, а также южные постройки с элементами украинского и белорусского народного зодчества.
Экологичность
Все дома построены из местных материалов, а некоторые были привезены из разных регионов и восстановлены по старинным чертежам.
Народное творчество
В Мандрогах проводятся мероприятия, посвященные народному творчеству.
Гости могут создавать изделия из глины, заниматься рукоделием, учиться народным танцам и песням.
“Как мне кажется, это прекрасное место, куда можно отправиться с детьми. Возможно, кто-то из них увлечется народным творчеством и станет настоящим мастером своего дела.”
Кулинария
Ресторан предлагает блюда русской кухни, приготовленные из натуральных продуктов.
Блины, борщи, пироги, вареники готовятся с любовью и уважением к традициям.
Музей Русской Водки
Здесь можно увидеть редкие бутылки водки, привезенные гостями из разных регионов, и, конечно же, продегустировать напиток.
Природа
Мандроги окружены лесами и водоемами. Здесь можно гулять пешком, кататься на велосипедах или отправиться на экскурсию в “Лукоморье”, стилизованное под сказку Пушкина.