От психологии до искусства: что читает петербургская молодежь и почему век больших романов подходит к концу

Что стало самой читаемой книгой в Петербурге в 2024 году и почему это удивило экспертов?

Президент Петербургского библиотечного общества, заслуженный работник культуры России Зоя Чалова в эфире открытой студии на телеканале 78 рассказала о самой читаемой книге в городе за прошлый год. Ее ответ оказался неожиданным и заставил задуматься о читательских предпочтениях петербуржцев.

Цискаридзе — лидер читательского спроса: неожиданный бестселлер

«Если вы меня спросите, что в прошлом году народ читал больше всего — я вас удивлю. Цискаридзе. Два тома огромных влет. Очередь 400 человек», — заявила Чалова.

Действительно, такой выбор главной книги года может показаться неожиданным, учитывая разнообразие литературных жанров и авторов.

Она указала, что молодежь очень любит психологическую литературу, литературу по экономике и по искусству.

Век большого романа проходит: перемены в читательских вкусах

По словам Чаловой, век большого романа проходит. Современный читатель предпочитает более компактные и информативные тексты. Это связано с нехваткой времени и стремлением получить максимум знаний в минимальные сроки.

«У людей очень мало времени, но все равно библиотеки пока держатся. По исследованиям, 60 процентов — это бумажная книга. И где-то 35 процентов электронная книга. Электронная книга все время теряет в весе, а бумажная растет», — заключила она.

Вопреки распространенному мнению о замене бумажных книг электронными, наблюдается возврат к традиционному формату.

Петербург — читающий город: несмотря на развитие технологий

Зоя Чалова заявила, что Северная столица, несмотря на развитие технологий и доступность информации в интернете, по-прежнему очень читающий город. Любовь к книгам является важной частью культурного кода петербуржцев.

«Это не ушло. Очень многие жители Петербурга даже среди интеллигенции, молодежи, считают, а зачем ходить в библиотеки и кому они там нужны, все есть в интернете», — заявила Чалова.

Однако библиотеки продолжают играть важную роль в жизни города.

Она также отметила, что если человеку необходимо получить проверенную информацию, то нигде, кроме книжных хранилищ и некоторых информационных баз данных, проверенную информацию получить нельзя. Библиотеки остаются надежным источником достоверных знаний в мире информационного хаоса.

Библиотеки для всех возрастов: от молодежи до пенсионеров

«Это разные слои населения, это и молодежь, которая учится, закончив институт, он ищет работу, он пытается проверить, какой сейчас рынок труда, как устроиться, как разговаривать с работодателями. Он начинает работать и ему также нужна масса информации: как показать себя, как строить карьеру. Я уже не говорю о пожилом населении, которые привыкли читать, жить с книгой. И дети», — рассказала президент Петербургского библиотечного общества.

Библиотеки предлагают широкий спектр услуг и ресурсов для всех возрастов и интересов.

Неожиданный выбор самой читаемой книги, возврат к бумажным изданиям и подтверждение того, что Петербург остается читающим городом, подчеркивают важность библиотек в современном мире. Они продолжают играть ключевую роль в культурной жизни города, обеспечивая доступ к знаниям и поддерживая интерес к чтению.