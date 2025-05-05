«Не надевать камуфляж и вооружиться палкой»: как вести себя на природе в майские праздники

Впереди майские праздники, но чтобы их не испортить и не оказаться в больнице после прогулок на природе, нужно соблюдать элементарные правила, которые советуют эксперты.

Весна в этом году принесла с собой не только раннее тепло, но и неожиданное начало сезона активности клещей — тех самых маленьких, но очень опасных паразитов, которые могут доставить немало проблем.

Все мы знаем, что они переносят опасные болезни, поэтому в преддверии майских праздников нужно обязательно защищаться от кровососущих. Однако не только насекомые грозят людям на природе. Но обо всем по порядку.

Клещи

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал порталу «Городовой», какие меры можно предпринять, чтобы не стать жертвой насекомых.

«Нужно использовать репелленты и обрабатывать одежду, надевать светлую, однотонную одежду, потому что на камуфляже клещей очень-очень тяжело увидеть. А вот на светлой, однотонной одежде их видно легко и можно вовремя скинуть с себя. Кроме этого, у любителей выхода в лес должна быть привычка заправлять штаны в носки, а футболку в штаны, чтобы клещи не заползли», — советует эксперт.

Змеи

Также на природе можно встретить змей, которые, по словам Халилова, не представляют особой опасности для людей в России, так как мы живем не в экзотической стране, где пресмыкающиеся падают на голову.

«Змеи обычно обороняются, защищаются. И человек должен, когда идет по густой траве и дикой местности, простукивать перед собой дорогу палкой. Именно простукивать дорожку, потому что кричать бесполезно, у змей ушей нет, а вот вибрацию они чувствуют, и поэтому задача создавать вибрацию, они уходят от тех мест, где люди», — объяснил он.

Не забывать про безопасность в быту

Эксперт советует смотреть под ноги и осторожнее собирать дрова, так как обычно змеи кусают за руки в тот момент, когда человек собирает дрова, а под ними грелась хладнокровное животное. Однако Халилов отмечает, что в майские праздники обычно люди получают травмы не от животных, а в результате процесса разжигания костра и рубки дров, а также частенько решают искупаться в холодном водоеме, что плохо заканчивается.

Поэтому будьте осторожнее, чтобы не испортить праздник себе и близким.