Не только шары на Стрелке: что объединяет Казанский собор, Царское Село и одну гранитную легенду

У ростральных колонн лежат два огромных гранитных шара — их легко принять за декоративную деталь, но за ними стоит история одного из самых удивительных мастеров Петербурга.

Самсон Суханов приехал в Петербург около 1800 года почти без известности. Начал он камнетёсом на строительстве Михайловского замка — обычная артельная работа, но уже тогда современники замечали его умение «читать» камень.

Всего за несколько лет Суханов стал одним из лучших мастеров города. Его артелями пользовались архитекты, подрядчики, инженеры. Позже он войдёт в купечество, будет вести подряды и работать на крупнейших стройках столицы.

Его метод работы вошёл в городской фольклор: «метод Суханова» — техника добычи и раскалывания цельного гранита. В его артелях умели делать то, что считалось почти невозможным.

Гранитные шары на Стрелке — не единственное чудо

Шары на Стрелке Васильевского острова — самая "тихая" из работ Суханова, однако именно она стала легендарной. По преданию, он высек их на глаз, без чертежей и измерительных инструментов, просто "отсекая всё лишнее".

За эту работу он получил царский подарок — кафтан с плеча государя, редчайшую награду для мастера.

Но в его послужном списке есть вещи куда более масштабные.

Казанский собор: семь лет во главе огромной стройки

В течение семи из десяти лет строительства Казанского собора Суханов был его главным приказчиком. Он руководил каменными работами, добычей материала, обработкой блоков и декоративных элементов. Именно через его руки прошли граниты, ставшие частью колоннад и массивных конструкций собора.

Это не авторство в художественном смысле, но вклад в реальное воплощение — колоссальный.

Баболовская ванна — каменная глыба, которую могли сделать единицы

Одна из самых необычных работ Суханова — Баболовская ванна в Царском Селе, высеченная из монолитного гранита. Это трёхметровая чаша весом более 40 тонн. Точная, гладкая, выверенная — результат работы артелей, которыми руководил тот же мастер, что высекал шары на Стрелке.

Эта ванна считается одним из крупнейших цельногранитных изделий в мире, выполненных вручную.

Петербург, который он оставил после себя

Работы Суханова — это не только отдельные объекты. Это культура каменной обработки начала XIX века, которая во многом сформировала облик молодого Петербурга.

Стрелка, Казанский собор, Царское Село — везде можно встретить след его мастерства. И шары на набережной — лишь маленькая, но наглядная часть его истории.

Сегодня их легко принять за декоративные детали городской панорамы. Но если знать, кто их сделал, взгляд меняется: за этими гладкими гранитными формами стоит человек, который умел превращать камень в идеальную геометрию — и оставил Петербургу десятки шедевров.