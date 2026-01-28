Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн

Жители Санкт-Петербурга всё чаще покупают товары для детей через маркетплейсы, в то время как продажи в обычных магазинах продолжают падать.

По итогам 2025 года объемы реализации детских товаров в офлайн-ритейле сократились примерно на 8% в естественном выражении по всей России, сообщает «ДП» со ссылкой на Ассоциацию предприятий детской промышленности. ​

Спад коснулся большинства популярных категорий — игрушек, товаров для творчества, детской одежды и обуви.

Тем временем онлайн-продажи держались стабильно: в Петербурге выручка от детской одежды на маркетплейсах за год выросла почти на треть, а в натуральном выражении — более чем на 20%. Аналогичная тенденция наблюдается и с игрушками.

Особенно значительно увеличился сегмент легковых автомобилей — относительно новая категория для онлайн-торговли, где фиксируется рост как выручки, так и объема продаж.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2025 году число пунктов выдачи заказов маркетплейсов превысило 5,5 тысячи.

