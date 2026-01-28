Городовой / Город / Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Есть ли военная кафедра в СПбГУ? Вопросы о Петербурге
Купил сыр «Красная цена», и это не стыдно: вот что я беру без зазрения совести, а что обхожу стороной Полезное
Кастрюля горохового супа улетает за два дня: уровень ресторана Мишлен Полезное
Язык отражает страх: почему работа на кассе больше не пугает, а кривлянье перед камерой стало хуже, чем дворницкое ремесло Общество
Почему Санкт‑Петербург называют «Питером»?  Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн

Опубликовано: 28 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн
Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Жители Санкт-Петербурга всё чаще покупают товары для детей через маркетплейсы, в то время как продажи в обычных магазинах продолжают падать.

По итогам 2025 года объемы реализации детских товаров в офлайн-ритейле сократились примерно на 8% в естественном выражении по всей России, сообщает «ДП» со ссылкой на Ассоциацию предприятий детской промышленности.

Спад коснулся большинства популярных категорий — игрушек, товаров для творчества, детской одежды и обуви.

Тем временем онлайн-продажи держались стабильно: в Петербурге выручка от детской одежды на маркетплейсах за год выросла почти на треть, а в натуральном выражении — более чем на 20%. Аналогичная тенденция наблюдается и с игрушками.

Особенно значительно увеличился сегмент легковых автомобилей — относительно новая категория для онлайн-торговли, где фиксируется рост как выручки, так и объема продаж.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2025 году число пунктов выдачи заказов маркетплейсов превысило 5,5 тысячи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью