Эти вещи не стоит покупать с рук: в попытке сэкономить потратите еще больше

Сегодня многие женщины могут почувствовать себя кладоискательницами. Ведь в секонд-хендах, блошиных рынках или на площадках в Сети можно найти настоящие сокровища за копейки. К примеру, раритетную посуду, качественный текстиль или почти новую бытовую технику. Однако есть вещи, которые лучше все же не покупать с рук.

В первую очередь к ним относятся кухонные комбайны, блендеры и соковыжималки. Даже если сама техника в полном порядке, ножи могут потерять остроту, а значит, придется тратить деньги на новые. Их замена обойдется в приличную сумму.

А вот миксер, напротив, можно купить, если в этом есть необходимость. Его венички и насадки всегда в хорошем состоянии, независимо от того, как долго их использовали, пишет портал «Новый очаг».

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