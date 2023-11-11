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Эти вещи не стоит покупать с рук: в попытке сэкономить потратите еще больше

Эти вещи не стоит покупать с рук: в попытке сэкономить потратите еще больше
Эти подержанные вещи лучше не покупать в дом

Приобретете кота в мешке.

Сегодня многие женщины могут почувствовать себя кладоискательницами. Ведь в секонд-хендах, блошиных рынках или на площадках в Сети можно найти настоящие сокровища за копейки. К примеру, раритетную посуду, качественный текстиль или почти новую бытовую технику. Однако есть вещи, которые лучше все же не покупать с рук.

В первую очередь к ним относятся кухонные комбайны, блендеры и соковыжималки. Даже если сама техника в полном порядке, ножи могут потерять остроту, а значит, придется тратить деньги на новые. Их замена обойдется в приличную сумму.

А вот миксер, напротив, можно купить, если в этом есть необходимость. Его венички и насадки всегда в хорошем состоянии, независимо от того, как долго их использовали, пишет портал «Новый очаг».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы
11 ноября 2023 10:15
Мария Радионова
Мария Радионова
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