Не стоит чистить диван этими средствами: сделаете только хуже

Эти средства нельзя применять для чистки дивана

Есть масса подручных средств, с помощью которых можно привести старый диван в порядок. Например, часто мягкую мебель чистят содой. Но некоторую химию лучше не использовать, иначе есть риск испортить ткань.

Главное табу — агрессивные средства с хлором. Ими легко повредить обивку, особенно если речь идет о велюре.

Также не стоит применять различные порошки. Они плохо вымываются из ворса, оставляя белесые следы, которые впоследствии желтеют.

Наконец, откажитесь от отбеливателей. Они могут изменить цвет ворса, и тогда его уже ничего не спасет, предупреждает портал «Диван.ру».

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