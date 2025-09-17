Городовой / Город / Светлые автобусы с USB и климат-контролем: что ждет пассажиров Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Светлые автобусы с USB и климат-контролем: что ждет пассажиров Петербурга

Опубликовано: 17 сентября 2025 12:29
Автобус, Петербург
Светлые автобусы с USB и климат-контролем: что ждет пассажиров Петербурга
Global Look Press / Daniel Felipe Kutepov

К 2026 году Петербург планирует значительно омолодить свой транспорт и начать внедрение электробусов.

В Санкт-Петербурге активно продолжается модернизация автопарка. В город прибыла большая партия свежих лазурных автобусов, вскоре они выйдут на городские маршруты.

Что привезли

На этот раз в Северную столицу доставили 30 автобусов производства ЛиАЗ и 53 автомобиля от Волгабус. Новые машины могут перевозить 106 пассажиров.

Благодаря низкому положению пола посадка и выход из автобуса стали более комфортными.

Интерьер выполнен в светлых тонах и отличается простором, предусмотрены USB-порты для подзарядки, а также выдвижные поручни и система климат-контроля.

В автобусах внедрена система мониторинга состояния водителей. К концу года город получит еще 340 новых машин, пишет КП.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще