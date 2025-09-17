Светлые автобусы с USB и климат-контролем: что ждет пассажиров Петербурга

В Санкт-Петербурге активно продолжается модернизация автопарка. В город прибыла большая партия свежих лазурных автобусов, вскоре они выйдут на городские маршруты.
Что привезли
На этот раз в Северную столицу доставили 30 автобусов производства ЛиАЗ и 53 автомобиля от Волгабус. Новые машины могут перевозить 106 пассажиров.
Благодаря низкому положению пола посадка и выход из автобуса стали более комфортными.
Интерьер выполнен в светлых тонах и отличается простором, предусмотрены USB-порты для подзарядки, а также выдвижные поручни и система климат-контроля.
В автобусах внедрена система мониторинга состояния водителей. К концу года город получит еще 340 новых машин, пишет КП.