Городовой / Автоновости / «Кровь машины» стареет на складе: как простаивающий автомобиль теряет свойства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Кровь машины» стареет на складе: как простаивающий автомобиль теряет свойства

Опубликовано: 17 сентября 2025 11:03
автомобиль, качество
«Кровь машины» стареет на складе: как простаивающий автомобиль теряет свойства
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Склады дилеров полны новых автомобилей 2024 года выпуска, и некоторые из них проводят на стоянке недели, а то и месяцы. Чем это грозит?

Миф о том, что машина, стоящая без движения, не изнашивается, опасен.

Автоэксперт предупредил в беседе с RG о том, что длительная стоянка вредит техническим жидкостям.

“Кровь машины” стареет

Масло в двигателе окисляется и теряет смазывающие свойства, увеличивая износ при первом запуске.

Антифриз теряет антикоррозийные свойства, вызывая ржавчину.

Тормозная жидкость под угрозой

Впитывая влагу, она снижает температуру кипения и способствует коррозии, что может привести к отказу тормозов.

Топливо тоже не вечно. Бензин теряет октановое число, дизель может “зацвести”, забивая фильтры. Перед покупкой следует все это проверить.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».