«Кровь машины» стареет на складе: как простаивающий автомобиль теряет свойства

Миф о том, что машина, стоящая без движения, не изнашивается, опасен.
Автоэксперт предупредил в беседе с RG о том, что длительная стоянка вредит техническим жидкостям.
“Кровь машины” стареет
Масло в двигателе окисляется и теряет смазывающие свойства, увеличивая износ при первом запуске.
Антифриз теряет антикоррозийные свойства, вызывая ржавчину.
Тормозная жидкость под угрозой
Впитывая влагу, она снижает температуру кипения и способствует коррозии, что может привести к отказу тормозов.
Топливо тоже не вечно. Бензин теряет октановое число, дизель может “зацвести”, забивая фильтры. Перед покупкой следует все это проверить.