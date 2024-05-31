Купаться в фонтанах и занимать места на пляже: чего нельзя делать в Италии

Ежегодно Италию посещают более 100 миллионов туристов, но не все знают, как себя нужно там вести. В средиземноморском государстве есть свои особые правила, за нарушение которых могут не только оштрафовать, но и вовсе закрыть въезд навсегда. Насколько известно, незнание от ответственности не освобождает, поэтому лучше ознакомиться с запретами, чтобы потом не плакать горькими слезами.

Венеция

В этом городке влюбленных нельзя подрабатывать уличным артистом и брать за это деньги. Заплатить придется штраф в 400 евро. Столько же придется отдать полицейским, если вы вдруг решите искупаться в Большом канале или захотите разрисовать одну из стен города.

Также в Венеции нельзя устраивать импровизированные пикники там, где гуляют люди, и не стоит ездить на велосипеде по пешеходным дорожкам. Поверьте, 100 евро вы лишитесь молниеносно.

Источник фото: Legion-Media

Рим

В Риме запрещено купаться в фонтанах, а их там 40 исторических. Нельзя есть рядом с ними и мусорить. Фонтаны там вообще оберегают, поэтому сидеть на парапетах, мыть в воде животных или бросать что-либо на дно кроме монет тоже нельзя. Максимальный штраф может достигать 240 евро.

Еще в Риме худо придется тем, кто любит выпить. С 12 часов ночи и до семи утра распивать спиртные напитки на улице запрещено. А если у вас бутылка в стекле, то убирайте ее уже с 10 часов вечера. Пить можно исключительно в кафе и ресторанах.

Пляжи

На пляжах Кампании, Калабрии, Тоскане, Лигурии, Сицилии и Сардинии тоже есть свои законы. Нельзя занимать места на лежаках, расстилая заранее полотенца или ставя зонт. Штраф составит 200 евро. В Сардинии нельзя приходить на пляж со своим полотенцем и большими сумками. Видимо, это портит внешний вид территории, где все должно быть красиво и эстетично.

Источник фото: Legion-Media

По всей Италии

Не стоит покупать что-то у торговцев на пляжах. Если вещь окажется подделкой, то вы заплатите еще семь тысяч сверху в качестве штрафа. Гулять по городу в купальнике тоже не стоит. Местная полиция за этим очень наблюдает.

Есть еще странные негласные запреты, которые соблюдают сами итальянцы и вам тоже стоит. Лучше не смешивать спагетти с кетчупом, пить капучино после 12 часов дня в кафе. Нельзя смешивать за столом блюда и есть их не по-порядку. Сначала идут закуски, потом паста, салат, фрукты, десерт, кофе или алкоголь.

После еды итальянцы никогда не купаются. Они ждут минимум четыре часа, чтобы пища переварилась. Также нельзя после трапезы идти спать, заниматься спортом, любовью, активно гулять. Нужно подождать, пока еда усвоится.

Источник фото: Legion-Media