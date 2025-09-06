Городовой / Общество / «Доказательства авторства нет», но есть предположения: кто мог придумать поговорку про быструю езду русских
«Доказательства авторства нет», но есть предположения: кто мог придумать поговорку про быструю езду русских

Опубликовано: 6 сентября 2025 10:02
Русский медленно запрягает, да быстро едет
«Доказательства авторства нет», но есть предположения: кто мог придумать поговорку про быструю езду русских
Городовой ру

История фразы, ставшей символом национального характера.

Откуда пошло выражение «Русский медленно запрягает, да быстро едет»?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила кандидат филологических наук, доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

Происхождение выражения

Пословица «Русский медленно запрягает, да быстро едет» появилась в 19 веке. Существует несколько версий ее происхождения.

«По одной версии, речь идет о тройках лошадей, которые надо было долго запрягать, однако ехали они быстро», — рассказывает Екатерина Зорина.

Эта метафора отражает неспешность в подготовке, но эффективность в действии.

Версия вторая: Бисмарк и народная мудрость

«Во второй версии, автором пословицы называют Отто фон Бисмарка», — продолжает доцент.

Говорят, что канцлер Германской империи, который был связан с Россией, употреблял народную русскую пословицу.

«Но доказательств авторства нет», — отмечает эксперт.

Смысл и интерпретация

Эта пословица часто используется для описания русского национального характера: склонности к долгой подготовке, обдумыванию, но при этом — к решительным и быстрым действиям, когда момент наступает.

Она символизирует терпение, основательность и конечную эффективность.

Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
