«Рубль за метр» и небоскребы: где в Петербурге старые здания живут по-новому, а новые — восхищают

Опубликовано: 6 сентября 2025 11:03
Архитектура Петербурга
globallookpress/Serguei Fomine

Как Петербург преображается, сохраняя свой уникальный облик.

В Петербурге сохранять историю и в то же время создавать современный комфорт — задача не из простых, но в этом городе она решается с душой и умением.

Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник рассказала в беседе с порталом «Городовой», как город преоражается, не меняя свой уникальный облик.

Новая жизнь старых зданий

«Сейчас существует хорошая тенденция приспособления объектов культурного наследия под современные нужды», — говорит Черник.

Успешным примером служит открытие ресторана в усадьбе инженера А. И. Данилевского на Институтском проспекте.

Левашовский хлебозавод, где теперь действует культурно-деловой центр, также является ярким примером. В 2023 году здесь заработал культурно-деловой центр с лекторием, выставочной площадкой, учебными классами.

«Таких примеров переосмысления наследия много».

Программы и преемственность

Часто в этом процессе помогает программа «Рубль за метр». Но даже при необходимости нового строительства в центре города, важна преемственность.

«Мне по душе ЖК «Северная Корона» на Карповке, возведённый на месте, простоявшей более 30-ти лет недостроенной гостиницы. Комплекс прекрасно гармонирует с историческим районом Петроградской стороны».

«Двор курдонер, детали фасада — все это отсылает нас к модерну начала ХХ века».

Петербург будущего: смелые проекты

Взгляд в будущее Петербурга включает в себя амбициозные проекты.

«Газпром представил публике проекты еще двух небоскребов — высотой 555 и 703 метра», — отмечает дизайнер.

Также планируется морской курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской, развитие проекта «Остров фортов» в Кронштадте, строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой и расширение аэропорта Пулково.

«Все это безусловно повлияет на облик города».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
