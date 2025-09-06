«Рубль за метр» и небоскребы: где в Петербурге старые здания живут по-новому, а новые — восхищают

В Петербурге сохранять историю и в то же время создавать современный комфорт — задача не из простых, но в этом городе она решается с душой и умением.
Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник рассказала в беседе с порталом «Городовой», как город преоражается, не меняя свой уникальный облик.
Новая жизнь старых зданий
«Сейчас существует хорошая тенденция приспособления объектов культурного наследия под современные нужды», — говорит Черник.
Успешным примером служит открытие ресторана в усадьбе инженера А. И. Данилевского на Институтском проспекте.
Левашовский хлебозавод, где теперь действует культурно-деловой центр, также является ярким примером. В 2023 году здесь заработал культурно-деловой центр с лекторием, выставочной площадкой, учебными классами.
«Таких примеров переосмысления наследия много».
Программы и преемственность
Часто в этом процессе помогает программа «Рубль за метр». Но даже при необходимости нового строительства в центре города, важна преемственность.
«Мне по душе ЖК «Северная Корона» на Карповке, возведённый на месте, простоявшей более 30-ти лет недостроенной гостиницы. Комплекс прекрасно гармонирует с историческим районом Петроградской стороны».
«Двор курдонер, детали фасада — все это отсылает нас к модерну начала ХХ века».
Петербург будущего: смелые проекты
Взгляд в будущее Петербурга включает в себя амбициозные проекты.
«Газпром представил публике проекты еще двух небоскребов — высотой 555 и 703 метра», — отмечает дизайнер.
Также планируется морской курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской, развитие проекта «Остров фортов» в Кронштадте, строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой и расширение аэропорта Пулково.
«Все это безусловно повлияет на облик города».