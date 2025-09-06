Городовой / Общество / От винной столицы до аллеи тысячи сосен: куда осенью 2025-го ехать отдыхать в Краснодарском крае
От винной столицы до аллеи тысячи сосен: куда осенью 2025-го ехать отдыхать в Краснодарском крае

Опубликовано: 6 сентября 2025 22:02
Кубань
От винной столицы до аллеи тысячи сосен: куда осенью 2025-го ехать отдыхать в Краснодарском крае
Фото: Городовой.ру

Восемь осенних жемчужин Кубани.

Бархатный сезон на Кубани — это про тёплое море, золотые склоны, спелый инжир и редкую роскошь тишины. Пока другие подводят итоги лета, Краснодарский край живёт в замедленном ритме, превращая сентябрь и октябрь в лучшее время для путешествий.

Со вкусом, без суеты

В сентябре температура держится на уровне +25…27 °C, море прогрето до +24 °C — купаться комфортно, а толпы туристов уже схлынули.

Бархатный сезон даёт то, чего летом не найти: воздух мягкий, фрукты сладкие, а цены на жильё — адекватные. Средний чек за ночь — около 9 000 ₽.

Топ направлений

Абрау-Дюрсо — озеро, шампанское и пикник у воды. Обязательная программа: катер, свежий улов в ресторане и дегустация на легендарном заводе.

Геленджик — набережная длиной 14 км, фотосессия у скалы Парус и Старый парк с копиями пирамид, храмов и дворцов.

Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор — сочетание пляжного отдыха и треккинга в горах. Внизу ещё лето, наверху — осень с золотыми склонами.

Заповедник Утриш — море, смешанное с ароматом можжевельника. Место для тех, кто ищет уникальные пейзажи, редких черепах и кадры у скалы Прометея.

Горячий Ключ — аллея тысячи сосен, Дантово ущелье и минеральные источники. Осень превращает курорт в золотой лес.

Мезмай — орлиные полки, водопады и дольмены. Точка силы для тех, кто хочет тишины и видов, которые невозможно забыть.

«Атамань» — музей под открытым небом, казачьи песни, домашний борщ по десяткам рецептов и праздник урожая.

Гуамское ущелье — узкоколейка между отвесными скалами, путешествие во времени и ощущения детского восторга.

Цифры и тренды

По данным «Яндекс Путешествий», на Кубань приходится 58 % всех осенних бронирований на Чёрном море. Спрос растёт: плюс 11 % за год, плюс 23 % к августу и ещё 8 % к сентябрю. Внутри региона лидирует Сочи — 53 % бронирований.

Недельный тур на двоих с питанием начинается от 29 000 ₽ в Анапе и достигает 44 800 ₽ в Сочи.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
