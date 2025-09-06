Городовой / Общество / Этот фильм Учителя заставил иностранцев полюбить Россию: толпами писали оды Петербургу
Этот фильм Учителя заставил иностранцев полюбить Россию: толпами писали оды Петербургу

Опубликовано: 6 сентября 2025 23:32
Кадр из кино
Этот фильм Учителя заставил иностранцев полюбить Россию: толпами писали оды Петербургу
Кадр из фильма «Питер FM» (2006)

До сих пор получает восторженные рецензии на IMDb.

В 2000-х про Петербург снимали много, но именно фильм Алексея Учителя «Питер FM» стал тем редким случаем, когда город вышел за пределы экрана и покорил сердца зрителей за рубежом.

Лента превратила северную столицу в героя истории — живого, шумного, противоречивого.

Петербург без парадных открыток

Иностранные зрители отмечают, что «Питер FM» ломает стереотипы. Они ожидали увидеть открытки с Эрмитажем и разводными мостами, но вместо этого фильм погружает их в хаос реальной жизни города — узкие улочки, многолюдный Невский, случайные встречи, спонтанные эмоции.

«Где туристические кадры? Их нет. Мы видим прозаичные детали жизни, грязь, уродство и красоту — всё одновременно. Это не романтизированный Петербург, а настоящий», — пишет один из зарубежных зрителей.

Город как персонаж

В рецензиях Петербург называют не просто фоном, а полноценным героем фильма. Улицы, каналы, трамваи и крыши становятся частью внутреннего мира героев.

Атмосфера города подчеркивает их стремление к свободе, случайности и новым встречам.

«Такого Петербурга мы ещё не видели. Он всегда новый, как сама жизнь», — пишет другой зритель.

От стереотипов к любви

Для многих иностранцев «Питер FM» стал первым фильмом, который показал Россию вне привычных клише. Вместо серых образов холодной и суровой страны зрители увидели молодых людей, которые смеются, влюбляются, спорят и мечтают — и всё это на фоне Петербурга.

«Для меня, выросшего на холодновоенных стереотипах, было потрясением увидеть русских как людей. Петербург здесь живой, свободный, настоящий», — признаётся один из иностранных фанатов на IMDb.

Именно благодаря «Питер FM» многие иностранцы захотели приехать в Петербург — увидеть тот самый город из фильма, пройтись по тем же улочкам, где герои смеялись, любили и терялись среди толпы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
