Готовьтесь поздравлять вахтовиков: когда в 2025-м празднуется день нефтяника

В 2025 году День нефтяника отметят 7 сентября — в первое воскресенье месяца. Это профессиональный праздник всех, кто связан с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. Дата официальная, но выходным днём не является.
История праздника
День нефтяника появился в СССР в 1966 году. Инициаторами стали Николай Байбаков, руководитель нефтедобычи страны, и Юрий Эрвье, глава геологического управления Тюмени.
Они предложили выделить специальный день, чтобы подчеркнуть вклад работников отрасли в экономическое развитие страны.
Выбор даты тоже символичен: первое воскресенье сентября считалось началом нового производственного сезона для нефтяников.
Традиции и мероприятия
Главные празднования проходят в городах, где сосредоточена нефтегазовая промышленность — Нижневартовске, Омске, Новосибирске, Ачинске и других.
- Организуют массовые гулянья, концерты, ярмарки и фейерверки.
- На предприятиях проходят торжественные собрания и церемонии награждений лучших сотрудников.
- Для школьников и студентов устраивают выставки технологий и экскурсии по современным производствам.
Как отметить День нефтяника
- Поздравить коллег, друзей или родственников, работающих в отрасли.
- Посетить тематические мероприятия в своём регионе.
- Сделать подарок — от памятного сувенира до сертификата на впечатления.
В современном контексте День нефтяника — не только про профессионалов отрасли, но и про регионы, где добыча нефти и газа стала основой жизни и экономики.