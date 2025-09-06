Городовой / Общество / Готовьтесь поздравлять вахтовиков: когда в 2025-м празднуется день нефтяника
Готовьтесь поздравлять вахтовиков: когда в 2025-м празднуется день нефтяника

Опубликовано: 6 сентября 2025 23:01
день нефтяника
Фото: Городовой.ру

Благодаря их тяжелому труду у страны есть бензин, пластик и другие важные продукты.

В 2025 году День нефтяника отметят 7 сентября — в первое воскресенье месяца. Это профессиональный праздник всех, кто связан с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. Дата официальная, но выходным днём не является.

История праздника

День нефтяника появился в СССР в 1966 году. Инициаторами стали Николай Байбаков, руководитель нефтедобычи страны, и Юрий Эрвье, глава геологического управления Тюмени.

Они предложили выделить специальный день, чтобы подчеркнуть вклад работников отрасли в экономическое развитие страны.

Выбор даты тоже символичен: первое воскресенье сентября считалось началом нового производственного сезона для нефтяников.

Традиции и мероприятия

Главные празднования проходят в городах, где сосредоточена нефтегазовая промышленность — Нижневартовске, Омске, Новосибирске, Ачинске и других.

  • Организуют массовые гулянья, концерты, ярмарки и фейерверки.
  • На предприятиях проходят торжественные собрания и церемонии награждений лучших сотрудников.
  • Для школьников и студентов устраивают выставки технологий и экскурсии по современным производствам.

Как отметить День нефтяника

  • Поздравить коллег, друзей или родственников, работающих в отрасли.
  • Посетить тематические мероприятия в своём регионе.
  • Сделать подарок — от памятного сувенира до сертификата на впечатления.

В современном контексте День нефтяника — не только про профессионалов отрасли, но и про регионы, где добыча нефти и газа стала основой жизни и экономики.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
