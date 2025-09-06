Хоть в «Яндекс», хоть в «Ситимобил»: делимся способами гарантированно получить скидку на поездку в такси в 2025-м

Новости по теме

Три пояса и миф об «одинаковых ценах»: где в советское время можно было купить продукты дешевле

Перейти

Солнечные часы «Время мастера» в Петербурге: кованая история и истинное время

Перейти

По цене свинины на кости: россиян неприятно поразили цены на картошку в «Пятерочке»

Перейти

Игры времен Суворова, мастер-классы по украшениям и не только: чем заняться в Ленобласти во время школьных каникул

Перейти

Зарплаты и цены эпохи «застоя»: сколько зарабатывал инженер в СССР и как жили на деньги, которые кажутся смешными сегодня

Перейти