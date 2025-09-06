Городовой / Общество / Хоть в «Яндекс», хоть в «Ситимобил»: делимся способами гарантированно получить скидку на поездку в такси в 2025-м
Хоть в «Яндекс», хоть в «Ситимобил»: делимся способами гарантированно получить скидку на поездку в такси в 2025-м

Опубликовано: 6 сентября 2025 22:31
такси
Фото: Городовой.ру

Имейте в виду: инструкция актуальна на момент написания заметки.

100% «волшебной кнопки» для скидок на такси не существует, но есть несколько приёмов, которые реально помогают платить меньше. Особенно актуально это для тех моментов, когда вам не нужно кровь из носу оказаться где-то в кратчайшие сроки.

1. Ловите промокоды и купоны

Сервисы такси регулярно раздают скидочные промокоды, особенно новым пользователям. Их можно найти в приложениях, рекламных рассылках или на агрегаторах. Чаще всего они действуют на первую поездку, но бывают и скидки в 100-200 рублей на поездку.

Порой купоны агрегаторы раздают в случае, если прошлая поездка сорвалась или была омрачена из-за неадекватного водителя.

2. Сравнивайте цены между приложениями

Перед тем как заказать такси, откройте сразу несколько приложений или аккаунтов. Иногда стоимость на один и тот же маршрут отличается — выбирайте самый выгодный вариант.

3. Меняйте точку подачи

Небольшое смещение точки подачи в «Ситимобил» и Go на 10–20 метров иногда снижает цену, если водитель экономит время на подаче или объезжает пробку.

4. Выбирайте время без пикового спроса

В часы пик тарифы выше из-за динамического ценообразования. Если есть возможность — заказывайте такси до или после пиковых часов, либо переждите спрос.

5. Используйте функцию «Подождать» и «Вместе»

В некоторых приложениях есть опция «Подождать» — цена снижается, если готовы немного подождать свободного водителя. Предложение действует ограниченное время, поэтому нужно реагировать быстро.

«Вместе» актуально, если вы едете один и готовы быть в авто с незнакомцами. Учитывайте, что при этом ваша поездка может растянуться на 20-30 минут.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
