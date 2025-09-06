Музей конструктора, Лукоморье и птичий рай: где отдохнуть с детьми после 1 сентября

У всей семьи стресс, и с ним нужно бороться.

В первые осенние дни хочется подарить детям яркие впечатления и плавно продлить ощущение каникул. Куда отправиться всей семьёй, чтобы совместить прогулки, обучение и немного волшебства?

«Городовому» рассказала экскурсовод и автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Ольга Антипина.

Музей из Лего POLEKON

Здесь нет привычных наборов Lego — каждый экспонат создан вручную одним человеком, Вадимом Новиченковым. Без инструкций, только фантазия! В коллекции — более миллиона оригинальных деталей и множество редких фигурок.

«Вы не увидите в нем стандартных наборов Lego, все экспонаты уникальны!» — отмечает Антипина.

Взрослые — 600 ₽, дети — 500 ₽. Загородный пр., 42

Палеопарк «Путилово»

Настоящее приключение для юных исследователей! Здесь можно увидеть окаменелости возрастом 450 млн лет и забрать их домой. Работает лаборатория, проходят мастер-классы и выставки уникальных находок.

Взрослые: 1000 ₽ (будни), 1200 ₽ (выходные). Дети: 500 ₽ (будни), 700 ₽ (выходные). Ленинградская область, село Путилово

Сказочная экотропа «У Лукоморья»

Маршрут длиной всего 2 км, но впечатлений хватает надолго. Тропа проходит по сети парка «Ближние Дубки» — тенистого старинного леса у Финского залива.

Здесь легко представить себя в сказке Пушкина.

Лисий Нос, координаты: 60.0070531, 30.0387165

Бугаина экотропа

Маршрут пролегает по деревянному настилу среди тростниковых мелководий и позволяет увидеть редких околоводных птиц. Совмещается с тропой «У Лукоморья», а финальная точка — «поляна Кота Баюна».

Лисий Нос, координаты: 59.999567, 30.032807

Кафе «Ленинградский Экспресс»

Здесь еда приезжает по миниатюрной железной дороге прямо к вашему столику. Макеты копий достопримечательностей Петербурга — от стрелки Васильевского острова до «Алых парусов» — делают обед особенно увлекательным для детей.

Средний чек — около 800 ₽. Ул. Салова, 61, ст. м. «Бухарестская»

Двор «Железного дровосека»

Во дворе домов на улице Правды создан «Изумрудный город» по книгам Александра Волкова. Здесь можно встретить героев сказки и почувствовать себя частью волшебной истории. Правда, двор часто закрыт, но попытать удачу стоит.

Ул. Правды, дома №2, 4, 6, 8

Парк-дендрарий Ботанического сада

Сентябрь — лучшее время, чтобы полюбоваться цветением лотосов и кувшинок в водной оранжерее. Здесь приятно гулять всей семьёй, наблюдать за птицами и наслаждаться тишиной.

Ул. Профессора Попова, 2

Стоит отметить, что все цены актуальны на момент публикации заметки.