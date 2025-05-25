Городовой / Общество / Океанариумы без дельфинов: почему морских млекопитающих предлагают убрать из развлекательных шоу
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Океанариумы без дельфинов: почему морских млекопитающих предлагают убрать из развлекательных шоу

Опубликовано: 25 мая 2025 12:03
Дельфины
Океанариумы без дельфинов: почему морских млекопитающих предлагают убрать из развлекательных шоу
Globallookpress / Zamir Usmanov / Russian Look

Общество уже давно поднимает проблему использования животных для потехи публики.

В России хотят запретить выступления морских животных в шоу — и это уже не просто разговоры, а реальная инициатива, которую озвучил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. Он считает, что использовать дельфинов, морских котиков и других морских млекопитающих для развлечения публики — это жестокое обращение и эксплуатация животных.

Почему запрет?

По словам Арапова, заставлять морских животных выполнять трюки — это противоестественно и вредно для них. В шоу они вынуждены делать то, что не свойственно их природе, ради «потехи публики». Такая практика давно вызывает вопросы у защитников животных по всему миру, передают РИА Новости.

Что предлагают взамен?

Депутат предлагает океанариумам отказаться от использования животных в представлениях и перепрофилироваться. Например, уже есть опыт проведения световых шоу, которые не наносят вреда живым существам, но при этом остаются зрелищными и интересными для посетителей. Это может стать отличной альтернативой привычным шоу с дельфинами и морскими котиками.

Что будет с животными?

Если запрет вступит в силу, нужно будет позаботиться о самих морских млекопитающих. Арапов подчеркивает необходимость создания реабилитационных центров, где животные смогут жить в условиях, максимально приближенных к естественным, а не оставаться без присмотра после закрытия шоу. Это поможет избежать ситуации, когда животные оказываются «на улице» без защиты и ухода.

Общественное мнение меняется

Интересно, что даже дети уже теряют интерес к таким представлениям, потому что понимают, как страдают животные за кулисами. Это говорит о том, что общество становится более чувствительным и осознанным в вопросах защиты природы.

Подобные запреты и ограничения уже действуют в ряде стран. Например, в США и некоторых странах Европы давно запрещены шоу с дельфинами и китами, а океанариумы перепрофилировались в научно-образовательные центры и реабилитационные базы. Там делают упор на изучение и охрану морской фауны, а не на развлечение за счет животных.

Так что, возможно, скоро и в России поход в океанариум перестанет ассоциироваться с шоу, а станет возможностью узнать больше о морском мире и увидеть животных в более естественной и безопасной среде.

Новости по теме
Охота на ведьм в России: запретят ли «Битву экстрасенсов» и что будет с эзотерикой Охота на ведьм в России: запретят ли «Битву экстрасенсов» и что будет с эзотерикой 30 апреля 2025 13:31
Запрет на усы, налог на окна и другие странные законы прошлого: за что штрафовали в царской России и за ее пределами Запрет на усы, налог на окна и другие странные законы прошлого: за что штрафовали в царской России и за ее пределами 13 апреля 2025 16:29
Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала 6 апреля 2025 12:30
Как Менделеев создавал свою таблицу и почему в России запретили вальс? Чем запомнилось 1 марта в истории Петербурга Как Менделеев создавал свою таблицу и почему в России запретили вальс? Чем запомнилось 1 марта в истории Петербурга 1 марта 2025 08:03
«Голос» для писателей: в России стартует первое литературное реалити-шоу «Голос» для писателей: в России стартует первое литературное реалити-шоу 28 февраля 2025 21:44
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще