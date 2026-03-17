От блокады к «Арктике»: Невский район празднует 109 лет

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, обратился с поздравлениями к жителям Невского района по случаю 109-й годовщины его основания.
Градоначальник выделил ключевую роль этого района в прогрессе Северной столицы, подчеркнув значительные успехи за последние годы в области транспортной инфраструктуры, школьного образования, культурных проектов и озеленения территорий.
По словам Беглова, Невский район обладает глубокими историческими корнями и огромным развитием. Здесь удачно переплетаются многовековые обычаи и смелые перспективы.
Поддержка со стороны Президента России позволила запустить здесь ключевые транспортные инициативы. Большой Смоленский мост возводится быстрее срока, реконструируется Цимбалинский путепровод, соединяющий Невский район с Фрунзенским.
"По территории района пройдёт Широтная магистраль скоростного движения с мостовым переходом через Неву. Это проекты не только улучшат качество жизни горожан, но и укрепят статус Петербурга как важнейшего транспортного узла страны", — заявил Беглов.
Руководитель города акцентировал внимание на соцзащите в районе. В 2025 году сданы в эксплуатацию пять школ и семь дошкольных учреждений, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Планируется открыть школу для детей с ограниченными возможностями. Школа № 340 получила имя Ольги Берггольц, и в ней теперь действует музей, посвященный поэтессе блокады.
В районе активно продвигают проекты для молодежи: на Октябрьской набережной заработал клуб «Арктика Холл» для подростков, а на базе «Патриота» открылся «Добро Центр» для волонтеров.
В текущем году стартует большой ремонт Парка строителей и меры по реставрации памятника «Здание Смоленского амбулаторного пункта» в переулке Ногина. Ранее обновили сквер Николая Львова и Деминский сад.