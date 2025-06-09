«Императорский путь»: как Купчино стало брендом, а железная дорога его окном в мир

От крестьянской деревни до культового спального района, а железная дорога как символ прогресса.

Купчино — легендарный район на юге Петербурга, который знают далеко за пределами города. Про него сложили не одну песню, а в Германии придумали ироничную компьютерную игру про будни на улице Димитрова.

О том, как росли и жили в нем, рассказывают в интервью и пишут в мемуарах известные люди сегодняшних дней. Выпускается одежда с символикой района. И есть даже свой большой джазовый фестиваль «White nights in Kupchino».

Но споры, о том, что именно считать Купчино, периодически загораются.

Что такое Купчино: синоним Фрунзенского района или территория вокруг метро?

Может быть, Купчино это синоним Фрунзенского района? Или только его «спальная» часть? Кто-то строго убежден, что истинное Купчино — лишь непосредственно прилегающие к станции метро кварталы.

Правых и неправых нет, ведь можно с разных позиций подойти к вопросу. Но если говорить о Купчино, как об уникальном топониме, намного более раннем, чем Санкт-Петербург, остававшемся практически неизменным сквозь века, то, конечно, имеется в виду деревня Купчино.

Деревня Купчино: как полустанок стал ориентиром

Сейчас, когда на ее месте застройка шестидесятых и семидесятых годов, очень удобным ориентиром служит железнодорожная платформа «Проспект Славы»: именно на ее месте появился полустанок, первым получивший название Купчино и служивший сообщению города и деревни.

Первое упоминание деревни с названием «Купчинова» исследователям встретилось в одном из документов «Окупационного архива» («Ockupationsarkivet fran Novgorod»). В дозорной книге Корельской половины Водской пятины за 1612 год была такая запись:

«Да деревня Купчинова, а в ней крестьян: во дворе Степанко Петров; во дворе Федотко Михайлов. А пашни под ними живущие полчетверти обжи.

Да непашенные бобыли: во дворе Гаврилка; во дворе Сурсейко да Пантелемейко. А пашня у крестьян в полях по их жребьям пахана. А животины у них нет».

Составил ее Михаил Аничков вместе со своей группой дозорщиков. Такая форма документации призвана была фиксировать налоговую платежеспособность населения.

Kupsilla и Kuptzionoua: шведские названия Купчино и гипотеза о происхождении от русских слов

Изначально дозорные книги отправлялись в Новгород. Однако война со Швецией и заключение Столбовского мира в 1617 году, после которого обширные территории Приневья отошли шведам, внесли перемены в порядок вещей.

На карте Августа Бергенгейма за 1676 деревня указана под названием Kupsilla. В более ранних шведских источниках за 1619 Kuptzionoua по аналогии с «Купчиновой» из дозорной книги за 1612. Поэтому можно смело предположить, что все формы названия деревни на латинице вторичны.

Финский историк С. Кепсу, например, также считает, что оно происходит от русских слов «купец», «покупка».

Купсино или Купчино: деревня под покровительством Александро-Невской лавры

В более поздних архивных документах Александро-Невской лавры встречается: «…деревня Купсино, или как часто пишется, Купчино, на Черной речке…».

На карте 1766 года она указана как Купсина или Купчина и также в исповедных книгах и метрических росписях Крестовоздвиженской церкви. К слову, в 1711 Купчина и группа окрестных деревень были переданы Александро-Невскому монастырю, затем подарена царевичу Алексею и возвращена монастырю в 1718 году.

После екатерининских реформ в 1764 году жители деревни перешли в ведение Коллегии экономии и назывались «экономическими», обладая с тех пор схожим с казенными крестьянами положением.

Жизнь в деревне Купчино: быт, занятия и Куракина дорога

Деревня имела две большие улицы, часовню, церковь, кузницу, свои кладбища (бывшие жители деревни рассказывали, что одно из их родовых захоронений датировано 1705 годом), земскую школу.

Добротные деревянные дома стояли плотно друг к другу. Их жители занимались извозом, молочным хозяйством, выращивали овощи на продажу, ловили рыбу.

Как пишет «Открытый Город», долгое время главной магистралью, лежащей через деревню, служила Куракина дорога. Названа она была по княжеской усадьбе Куракиных, расположившейся на берегу Невы, близ фарфоровой мануфактуры.

Это одна из старейших дорог Петербурга, соединяла Шлиссельбургский тракт с Московским (Новгородским) и дорогой на Петергоф.

Современные ее части в районе Купчино Южное шоссе и самый длинный переулок города Альпийский.

Железная дорога врывается в жизнь Купчино: технический прогресс и новая эпоха

Однако в девятнадцатом столетии появилась другая магистраль. На глазах жителей Купчина свершался технический рывок в будущее. Первая в России железная дорога, Царскосельская, прошла прямо по западному краю деревни. 30 октября 1837 — дата ее открытия.

Открытие второго пути состоялось 5 июня 1876 года, а в декабре 1902 третьего. Это был так называемый «Императорский путь», начинавшийся от Царского павильона вокзала, впоследствии названного Витебским.

Дорогу, по которой могли двигаться лишь императорские поезда, охраняли военные. Они же отвечали за эксплуатацию и ремонт.

С 1904 года начали ходить беспересадочные поезда на Витебск. После революции в начале двадцатых годов жители Купчина наконец смогли напрямую воспользоваться близостью железной дороги: заработал полустанок Купчино, в короткие сроки позволявший добраться до центра Ленинграда.

Списанный железнодорожный вагон на обочине какое-то время служил вокзальным помещением. Частотой отправлений расписание поездов не баловало, но, безусловно, радости жителей от полученного блага это не умаляло.

С началом войны купчинцев эвакуировали в Ленинград и далеко за его пределы. На дрова и строительство укреплений разобрали дома.

Их осталось три и часть использовалась в военных целях. Организовалась штаб-квартира, где оформлялись наряды, проводились планерки, выпускались информационные листки.

Не пережила войну и церковь. Первым делом сняли колокол как возможный ориентир для врага. Одна семья не покинула свой дом.

Спустя годы один из его жильцов вспоминал, как красноармейцы, отправляясь в атаку, оставляли маленьким свой хлеб в надежде, что он поможет им в борьбе за жизнь.

Сразу после войны деревню заново отстраивали, но уже в прежних масштабах ей не суждено было возродиться, а ведь прежде было 139 дворов. Многим не удалось поселиться на старом месте и приходилось занимать другие участки.

Новое Купчино: от поселка до городского района с современными удобствами

В послевоенное время Купчино становится поселком. В него приходит электричество, свет. А 1965-й год, когда город вобрал в себя и эту, долго остававшуюся периферийной, сельскую местность.

6 марта 1976 года был снесен последний частный дом. Прочие стали историей почти десятью годами ранее. Члены семьи Нуцковых, проживавшей в том стойком доме, каждый год несколькими поколениями собираются на его месте в ближайший от даты сноса выходной 8 марта. О доме напоминает камень от фундамента. И удивительно вместо него так и не появились новостройки, «голое поле».

В Купчинском сквере есть краеведческий информационный стенд, и старые деревья, и пруд, возникший после проведения разнообразных гидротехнических работ на месте старого кладбища. Это уголок района, который внешне практически не менялся со своих первых городских дней.

Но сегодня уже нет былых проблем необустроенности быта, с которыми сталкивались старожилы. Исправно и по разнообразным маршрутам ходит транспорт, счастливо работает пятая (фиолетовая) линия метро.

Не приходится ездить в город в банные дни, не имея возможности помыться дома. Нет атмосферы большой стройки и бетонных плит вместо дорог, накинутых на глинистую землю.

Есть размеренная, отлаженная жизнь, любовь жителей к своему району и стремление сохранить память о его такой большой истории