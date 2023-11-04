От накипи не останется и следа, если прокипятить в чайнике популярный напиток

Появление накипи в чайнике считается лишь делом времени, но переживать не стоит. Против известкового налета есть одно эффективное средство, после которого техника вновь станет как новая. Даже бытовая химия не пригодится.

Примеси водопроводной воды каменеют на поверхности электроники, а хозяйки берутся за железные губки, надеясь победить проблему физической силой. Иногда в ход идет уксус, но после него остается неприятный запах.

Гораздо лучше будет купить в магазине любую из представленной на полках колу и залить ее в чайник. Лимонад нужно прокипятить и оставить внутри на полчаса. В конце останется лишь слить жидкость, протереть прибор губкой и ополоснуть водой, передает портал «Белновости».